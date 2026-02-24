A Olgiate Olona il Battesimo Civico 2026, la comunità accoglie i suoi neo diciottenni

Teatro pieno, famiglie presenti e istituzioni riunite per celebrare un passaggio simbolico e concreto verso l’età adulta. Domenica 22 febbraio, al Teatrino di Villa Gonzaga, si è svolto il Battesimo Civico 2026 dedicato ai ragazzi di Olgiate Olona che hanno compiuto 18 anni.

Una cerimonia intensa e partecipata, che l’amministrazione comunale ha voluto come momento di riflessione sui diritti e sui doveri legati alla maggiore età. Non un atto formale, ma un’occasione per richiamare i giovani al valore della democrazia, dell’impegno civile e della partecipazione attiva alla vita pubblica.

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Giovanni Montano, che ha sottolineato il significato profondo della maggiore età: l’acquisizione di diritti importanti, ma anche di nuove responsabilità. Diventare adulti significa assumersi le conseguenze delle proprie scelte, leggere le regole non come limiti ma come strumenti di convivenza e riconoscere nella Costituzione una bussola capace di orientare verso dignità, uguaglianza, lavoro, solidarietà e pace. Ai ragazzi è stato rivolto un invito chiaro: non essere spettatori, ma protagonisti del cambiamento.

Il professor emerito Giuseppe Calzone ha evidenziato come il raggiungimento dei 18 anni rappresenti l’inizio di una nuova fase della vita, un percorso graduale di maturazione che richiede consapevolezza, senso critico e capacità di assumere decisioni. Con la maggiore età si acquisisce la piena capacità di agire: stipulare contratti, scegliere il proprio percorso di studio e lavoro, votare, candidarsi, gestire il proprio patrimonio e partecipare pienamente alla vita democratica del Paese e del Comune.

Un passaggio particolarmente significativo è stato l’intervento di Erika Cucchi, presidente di Aido – sezione di Olgiate Olona – che ha richiamato il valore della donazione di organi, tessuti e cellule. Con il compimento dei 18 anni, i giovani possono esprimere direttamente la propria volontà in materia di donazione: una scelta libera e consapevole che rappresenta un gesto di solidarietà concreta.

Spazio anche ai temi della legalità e della sicurezza stradale. Il comandante della Polizia Locale Alfonso Castellone ha illustrato le principali norme del Codice della Strada, con particolare attenzione ai neopatentati, all’uso del cellulare alla guida e ai rischi legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze. Un richiamo alla responsabilità individuale come primo presidio di sicurezza collettiva.

L’Ufficio Anagrafe, rappresentato da Riccardo Spataro, ha infine consegnato ai neo diciottenni la tessera elettorale e i moduli per l’iscrizione come scrutatori, sottolineando l’importanza del voto come momento centrale della vita democratica.