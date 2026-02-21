A Palazzo Estense, la Chiesa varesina invita al confronto sul referendum giustizia
Lunedì 23 febbraio alle 21 nella Sala Consiliare del Comune un incontro pubblico con relatori per il Sì e per il No per approfondire i contenuti del quesito referendario
La Chiesa varesina promuove una serata di confronto in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’appuntamento, dal titolo “Capire per scegliere”, è fissato per lunedì 23 febbraio alle 21 nella Sala Consiliare di Palazzo Estense a Varese.
L’incontro nasce con l’obiettivo di approfondire le ragioni del Sì e del No attraverso un dialogo aperto tra posizioni diverse, offrendo ai cittadini strumenti utili per orientarsi in vista del voto.
Un confronto tra posizioni diverse
A intervenire saranno la professoressa Lorenza Violini, docente di Diritto costituzionale all’Università Statale di Milano, per il comitato del Sì, e l’avvocato Luca Carignola, per il comitato del No. A moderare la serata sarà padre Giuseppe Riggio SJ, direttore di “Aggiornamenti Sociali”, rivista di approfondimento sociopolitico dei Gesuiti. L’iniziativa si propone come momento di informazione e dialogo, aperto alla cittadinanza, su un tema che tocca aspetti centrali dell’ordinamento e della vita democratica.
“Criteri, non schieramenti”
«Coerentemente alle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana, non scegliamo di dare indicazioni di voto, ma desideriamo condividere un metodo ed un percorso, quello del richiamo ai principi e alla partecipazione» – promotori dell’iniziativa – «Su questioni opinabili la Chiesa offre criteri, non schieramenti, secondo una maturità democratica dei cattolici che vogliamo anche con questa iniziativa sostenere».
Il richiamo è dunque alla responsabilità personale e alla partecipazione consapevole, più che a una presa di posizione partitica.
Dopo la Settimana Sociale dei cattolici
La serata si inserisce nel solco della recente Settimana Sociale dei cattolici in Italia e vuole essere un segnale di attenzione alle questioni politiche e sociali del Paese. L’intento è favorire un dialogo che coinvolga istituzioni, mondo sociale, economico e culturale, mantenendo viva nelle comunità locali l’attenzione sui temi del dibattito pubblico.
