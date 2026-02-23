A Varese la Chiesa promuove una serata sul referendum del 22 e 23 marzo
Lunedì 23 febbraio, al Salone Estense un appuntamento aperto alla cittadinanza per analizzare i contenuti del quesito referendario con il contributo di esperti e un confronto moderato
Un’occasione di approfondimento in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 21.00 il Salone Estense del Comune di Varese ospita l’incontro pubblico “Capire per scegliere”, promosso dalla Chiesa varesina per mettere a confronto le ragioni del Sì e del No.
Un confronto pubblico sui contenuti
Protagonisti della serata saranno la professoressa Lorenza Violini, docente di diritto costituzionale all’Università Statale di Milano, che illustrerà le ragioni del Sì, e l’avvocato Luca Carignola, che presenterà le motivazioni del No. A moderare l’incontro sarà padre Giuseppe Riggio, gesuita e direttore di “Aggiornamenti Sociali”, rivista di approfondimento sociopolitico della Compagnia di Gesù.
L’obiettivo dichiarato è offrire ai cittadini strumenti utili per comprendere i contenuti del quesito referendario, favorendo un confronto rispettoso e fondato sugli argomenti.
“Non indicazioni di voto, ma un metodo”
Gli organizzatori spiegano il senso dell’iniziativa: «Coerentemente alle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana, non scegliamo di dare indicazioni di voto, ma desideriamo condividere un metodo ed un percorso, quello del richiamo ai principi e alla partecipazione. Su questioni opinabili la Chiesa offre criteri, non schieramenti, secondo una maturità democratica dei cattolici che vogliamo anche con questa iniziativa sostenere».
Un invito, dunque, alla partecipazione consapevole e al confronto sui contenuti, senza trasformare l’appuntamento in una presa di posizione partitica.
Dopo la Settimana sociale dei cattolici
L’incontro si inserisce nel solco della recente Settimana sociale dei cattolici in Italia e nasce dal desiderio di “unire le forze davanti alle sfide del nostro tempo”. La Chiesa varesina auspica che istituzioni, mondo sociale, economico e culturale possano collaborare per promuovere i valori cristiani nel dibattito pubblico e mantenere viva l’attenzione sulle questioni politiche e sociali nelle comunità locali.
La serata è aperta alla cittadinanza e rappresenta un momento di approfondimento in vista di una consultazione che tocca temi centrali per l’ordinamento e la vita democratica del Paese.
