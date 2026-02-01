Varese News

Ad Angera una mostra dedicata a Santa Gianna Beretta Molla 

Canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2004, è oggi venerata come patrona delle madri, dei medici e dei bambini non nati

Generico 26 Jan 2026
Mostra sulla straordinaria figura di Santa Gianna Beretta Molla  presso la chiesa di sant’Alessandro
da domenica 1 febbraio fino a domenica 15
Ingresso libero dalle ore 9:00 alle 19:00 ogni giorno

CHI ERA
Santa Gianna Beretta Molla (1922-1962) è una figura straordinaria di “santità della porta accanto”, vissuta come medico pediatra, moglie innamorata e madre devota. La sua esistenza, intrisa di fede gioiosa e impegno civile, è culminata in un atto di amore eroico.

Durante la sua quarta gravidanza, le fu diagnosticato un fibroma all’utero: posta di fronte alla scelta medica, rifiutò le cure che avrebbero potuto salvare lei a scapito del nascituro, chiedendo con fermezza di preservare la vita del bambino. Morì di peritonite una settimana dopo aver dato alla luce la figlia Gianna Emanuela. Canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2004, è oggi venerata come patrona delle madri, dei medici e dei bambini non nati, testimone suprema del valore sacro della vita.

Pubblicato il 01 Febbraio 2026
