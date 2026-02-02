Al Cineforum delle Arti di Gallarate il film di Jim Jarmusch “Father Mother Sister Brother”

Nuovo appuntamento al Cineforum delle Arti di Gallarate con il cinema d’autore internazionale. In programmazione Father Mother Sister Brother, lungometraggio di Jim Jarmusch che indaga con delicatezza e profondità i legami familiari, le distanze affettive e le relazioni tra genitori e figli adulti.

Il film sarà proposto come sempre in doppia proiezione: alle ore 15, con introduzione della professoressa Cristina Boracchi, e alle ore 21, con presentazione e commento a cura di Gabriele Lingiardi, offrendo al pubblico due momenti di lettura e approfondimento dell’opera.

Costruito come un trittico, Father Mother Sister Brother intreccia tre storie ambientate nel presente, ciascuna collocata in un contesto geografico diverso. Father è ambientato nel Nord-Est degli Stati Uniti, Mother a Dublino e Sister Brother a Parigi. Tre luoghi, tre nuclei familiari, tre sguardi che raccontano rapporti segnati da distanze emotive, silenzi e tentativi di riavvicinamento.

Con uno stile essenziale e riconoscibile, Jarmusch compone una serie di ritratti intimi osservati senza giudizio, in cui la dimensione della commedia si intreccia a sottili momenti di malinconia. Il film restituisce così una riflessione universale sulle fragilità dei legami familiari e sul tempo che li trasforma.

Nel cast figurano interpreti di primo piano del cinema internazionale: Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling, Mayim Bialik, Sarah Greene. La durata del film è di 110 minuti.