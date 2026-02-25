Al Civico Museo Parisi Valle di Maccagno un pomeriggio dedicato all’Ercole di Franzosini

Domenica 1° marzo il Civico Museo Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca ospita un nuovo appuntamento del progetto “L’arte è una fatica inutile”, dedicato questa volta all’undicesima fatica di Eracle. L’incontro, in programma dalle 15.30 al MuMa, è a ingresso libero e senza prenotazione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato lo scorso ottobre e destinato a proseguire per tutto il 2026, costruito attorno a un monumentale Ercole ligneo scolpito nel 1760 da Giovanni Maria Franzosini. Un’opera neoclassica che diventa occasione di studio, restauro e confronto con il contemporaneo.

Un Ercole tra restauro e arte di oggi

Il progetto propone workshop di restauro mensili aperti al pubblico, affiancati da momenti di dialogo con artisti contemporanei chiamati a confrontarsi con le “fatiche” dell’eroe mitologico.

Tema dell’appuntamento di domenica sarà l’undicesima fatica, quella che conduce Eracle alla conquista dei pomi d’oro nel giardino delle Esperidi. Un episodio simbolico, che intreccia viaggio, prova e conoscenza.

A condividere questa tappa del percorso saranno gli artisti Gianluca Arienti, Francesca Maroni e Gloria Tamborini, invitati a offrire una lettura personale in dialogo con la scultura e con il lavoro di restauro in corso.

Un progetto che guarda al 2026

“L’arte è una fatica inutile” è pensato come un cantiere aperto, capace di coinvolgere il pubblico non solo come spettatore ma come parte attiva di un processo di riscoperta e valorizzazione del patrimonio.

Per informazioni e approfondimenti è online il sito dedicato: fatica inutile.org. L’appuntamento è quindi per domenica 1° marzo alle 15.30 al MuMa – Civico Museo Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca.