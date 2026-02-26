Al Parco Berrini di Ternate il 5° Raduno degli Shiba Inu in riva al lago

Domenica 19 aprile alle 10 una passeggiata da Ternate verso Varano Borghi e Corgeno. Evento gratuito e aperto a tutti gli amanti di questi animali speciali

Ternate si prepara ad accogliere un’invasione di musetti rossi e code arricciate. Domenica 19 aprile, a partire dalle 10:00, il Parco Berrini ospita il 5° Raduno degli Shiba Inu, una giornata tra amici e natura dedicata agli appassionati della celebre razza giapponese. In programma una passeggiata lungo il lago con percorso verso Varano Borghi e Corgeno, con ritorno a Ternate.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, non solo ai proprietari di Shiba Inu ma anche a curiosi e famiglie che desiderano conoscere da vicino questi cani dal carattere vivace e indipendente.

Dal Parco Berrini a Corgeno, camminando insieme

Il ritrovo è fissato al Parco Berrini di Ternate. Da qui partirà la camminata lungo la ciclopedonale in riva al Lago di Comabbio. Si toccheranno Varano Borghi e Corgeno, lungo un percorso immerso nel verde e adatto a tutti per vivere insieme una mattinata all’aria aperta.

Una tradizione ormai assodata

Negli ultimi anni i raduni degli Shiba Inu sono diventati un appuntamento ricorrente sulle sponde del Lago Maggiore e nei comuni limitrofi, richiamando decine di partecipanti.

A novembre 2024, ad Angera, oltre 30 esemplari hanno animato il lungolago in una passeggiata collettiva molto partecipata, trasformando il centro cittadino in un allegro serpentone di guinzagli e scodinzolii.

Nel marzo 2025 il raduno è tornato sulle rive del Lago Maggiore a Ispra, confermando l’interesse crescente attorno a questi incontri informali capaci di unire persone provenienti anche da fuori provincia.

E nell’ottobre 2025 è stato Laveno Mombello a ospitare una nuova edizione che ha letteralmente “conquistato” il lungolago, attirando sguardi curiosi di residenti e turisti.