Alla Bit di Milano il Varesotto si racconta in bicicletta con Ciclovarese

Ciclovarese ha presentato alla Borsa Internazionale del Turismo, in corso alla Fiera di Milano, il calendario 2026 delle iniziative dedicate al ciclismo lento nel Varesotto, inserite nel progetto DoYouBike.

Protagoniste dell’incontro milanese sono state le giornate di ciclismo non agonistico che hanno come obiettivo la promozione del territorio e, quando possibile, anche una finalità benefica. Eventi che uniscono sport e valorizzazione paesaggistica, con il supporto tecnico della Società Ciclistica Orinese.

Il programma prenderà il via il 15 febbraio a Groppello di Gavirate con la Pedalata e Gravel di San Valentino. Seguiranno il 22 marzo ad Azzio con La Pedala con i Campioni (randonnée e gravel), il 12 aprile a Ispra con la Gravel Setteduequattro Cup, prima prova del circuito Gravel Circus, il 26 aprile a Varese con il Brevetto Ciclistico Prealpino e infine il 21 giugno a Cittiglio con la gravel e randonnée Varese Van Vlaanderen.

«È stata una giornata ricca di incontri, anche con altri organizzatori che interpretano il ciclismo con i nostri stessi obiettivi – hanno sottolineato i dirigenti di Ciclovarese -. Il connubio tra sport e turismo è divenuto inscindibile e noi cerchiamo di dare il nostro contributo per far conoscere agli amanti del cicloturismo le bellezze del paesaggio del Varesotto».