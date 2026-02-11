Alla Bit di Milano il Varesotto si racconta in bicicletta con Ciclovarese
Presentato in fiera il calendario 2026 degli eventi di ciclismo lento tra sport, turismo e valorizzazione del territorio
Ciclovarese ha presentato alla Borsa Internazionale del Turismo, in corso alla Fiera di Milano, il calendario 2026 delle iniziative dedicate al ciclismo lento nel Varesotto, inserite nel progetto DoYouBike.
Protagoniste dell’incontro milanese sono state le giornate di ciclismo non agonistico che hanno come obiettivo la promozione del territorio e, quando possibile, anche una finalità benefica. Eventi che uniscono sport e valorizzazione paesaggistica, con il supporto tecnico della Società Ciclistica Orinese.
Il programma prenderà il via il 15 febbraio a Groppello di Gavirate con la Pedalata e Gravel di San Valentino. Seguiranno il 22 marzo ad Azzio con La Pedala con i Campioni (randonnée e gravel), il 12 aprile a Ispra con la Gravel Setteduequattro Cup, prima prova del circuito Gravel Circus, il 26 aprile a Varese con il Brevetto Ciclistico Prealpino e infine il 21 giugno a Cittiglio con la gravel e randonnée Varese Van Vlaanderen.
«È stata una giornata ricca di incontri, anche con altri organizzatori che interpretano il ciclismo con i nostri stessi obiettivi – hanno sottolineato i dirigenti di Ciclovarese -. Il connubio tra sport e turismo è divenuto inscindibile e noi cerchiamo di dare il nostro contributo per far conoscere agli amanti del cicloturismo le bellezze del paesaggio del Varesotto».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.