Alla chiesa di Mercallo con Pietro Sarubbi: in scena “Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro”

La chiesa parrocchiale di Mercallo ospita venerdì 27 febbraio alle 20:00, lo spettacolo teatrale Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro, scritto, diretto e interpretato da Pietro Sarubbi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Mercallo con il contributo del fondo per la legalità e la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori. Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute alla Caritas di Mercallo.

L’appuntamento propone un monologo dedicato alla figura dell’apostolo Pietro, primo tra i discepoli di Gesù, raccontato attraverso uno sguardo umano e contemporaneo.

Un monologo tra fede e umanità

Pietro Sarubbi, attore, regista e docente di regia cinematografica, è noto per aver interpretato Barabba nel film The Passion di Mel Gibson. In questo spettacolo porta in scena il percorso interiore di Pietro, mettendone in luce fragilità, slanci, paure e contraddizioni.

Alla serata presenzierà il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, a sottolineare il valore istituzionale dell’iniziativa, realizzata anche grazie al contributo del fondo per la legalità.

Solidarietà per la Caritas di Mercallo

Le offerte raccolte nel corso della manifestazione saranno devolute alla Caritas di Mercallo. La serata è aperta alla cittadinanza: l’occasione per godersi una bella serata di teatro e – allo stesso tempo – contribuire a un’iniziativa di solidarietà.