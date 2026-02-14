All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilità

Dal 16 al 20 febbraio 2026 l’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio parteciperà alla XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili e alla XXII edizione di “M’illumino di Meno”, promuovendo una settimana interamente dedicata alla sensibilizzazione su ambiente e sostenibilità.

L’edizione di quest’anno assume una dimensione “extra large”: non una sola giornata, ma un’intera settimana di iniziative, per dare spazio alla partecipazione di scuole, associazioni, enti e comunità di tutta Italia. Dal 16 al 20 febbraio, il personale scolastico si impegnerà a ottimizzare l’uso delle risorse elettriche all’interno dei plessi, mentre le famiglie potranno replicare le buone pratiche a casa, condividendo con gli insegnanti i risultati raggiunti. I dati raccolti saranno poi trasmessi ai referenti della Commissione Green School.

L’istituto, che ha formalmente aderito all’evento nazionale 2026, conferma così la propria attenzione ai temi del risparmio energetico, della formazione ambientale e della diffusione di stili di vita sostenibili. In programma momenti di approfondimento e riflessione, oltre alla riproposizione dell’iniziativa “La cena a lume di candela”, da realizzarsi tra il 16 e il 20 febbraio, affiancata dal contest “Per me il risparmio energetico è…”. Gli elaborati degli studenti parteciperanno a una doppia votazione interna attraverso i canali social della scuola; le votazioni resteranno aperte fino al 1° marzo 2026.

Momento centrale sarà il convegno in programma lunedì 16 febbraio, dalle 10 alle 11, nell’“Aula Cicerone”. L’appuntamento, curato dalla Green School dell’istituto, coinvolgerà l’intera comunità scolastica: parte in presenza, parte collegata online, con la possibilità di partecipazione anche per le famiglie da remoto. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale di Busto Arsizio e inserito nell’“Agenda del Verde Pulito 2026”, vede la collaborazione di numerose realtà del territorio, tra cui l’Associazione “Amici delle Tommaseo”, Legambiente BustoVerde con la mascotte “Il Pollicino”, l’Istituto Cinematografico “Michelangelo Antonioni”, il Circolo Fotografico Bustese, PlasticFree, la Famiglia Bustocca e il Centro Culturale San Paolo Odv Nazionale. L’iniziativa rientra inoltre nel programma itinerante nazionale del “Festival della Vita” 2026, insignito della Medaglia della Cultura del Presidente della Repubblica.

Ad aprire i lavori sarà la dirigente scolastica, professoressa Cristina Parisini, seguita dai saluti dell’Amministrazione comunale e dei partner coinvolti. In programma anche le relazioni di rendicontazione delle attività Green School da parte degli insegnanti Elisa Croce (Scuola “Bandera”), Epifanio D’Anna (Scuola “Tommaseo”) ed Elisa Milani (Scuola “Prandina”), oltre alla presentazione delle attività svolte in collaborazione con la Rete di Scopo Green School Varese. Protagonisti saranno anche gli studenti: gli alunni delle classi terze A della primaria illustreranno i risultati complessivi del progetto Green School, mentre alcuni ragazzi della secondaria interverranno sui temi delle energie rinnovabili e degli impianti idroelettrici. In chiusura, il mobility manager scolastico, Michele Schioppa, presenterà le indagini svolte con le famiglie per l’avvio del PediBus e dell’eventuale BiciBus.

All’iniziativa prenderanno parte i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria e gli studenti della secondaria di primo grado. I più piccoli indosseranno simbolicamente una “medaglia” con indicate le buone pratiche ambientali, a testimonianza dell’impegno condiviso.

Per informazioni è possibile consultare il sito dell’istituto o i canali ufficiali della scuola.