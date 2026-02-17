Annullato l’ergastolo a Davide Fontana, assassino di Carol Maltesi

Nuova puntata nella vicenda giudiziaria che fa riferimento all’omicidio di Carol Maltesi, la giovane originaria di Sesto Calende uccisa nel gennaio 2022 in un appartamento di Rescaldina da un uomo, Davide Fontana, che poi ne ha occultato il corpo in una scarpata nel Bresciano cercando poi di depistare le indagini.

Fontana è stato condannato all’ergastolo in Appello ma la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza dello scorso maggio accogliendo così un ricorso presentato dai legali di Fontana a novembre. Una richiesta che punta a far cadere l’aggravante della premeditazione che – nel caso venisse a cadere – permetterebbe di togliere l’ergastolo all’assassino riducendo la pena a trent’anni.

La vicenda destò grande scalpore sia per l’efferatezza del delitto sia per quanto avvenne in seguito. Maltesi era stata uccisa a martellate da Fontana, un bancario che le faceva da videomaker nella realizzazione di alcuni video hard (la vittima aveva intrapreso la strada del porno online con lo pseudonimo di Charlotte Angie). Dopo l’omicidio, Fontana utilizzò il cellulare di Maltesi per rispondere ad alcuni messaggi per sviare l’attenzione sulla ragazza, quindi cercò una prima volta di far sparire il cadavere a Vararo, località isolata e montana di Cittiglio.

Fallito il tentativo decise di raggiungere la Val Camonica e gettare i resti in un burrone. Il corpo però fu ritrovato e, grazie a un’inchiesta giornalistica condotta da Andrea Tortelli, venne identificato come quello della giovane. Gli inquirenti quindi risalirono a Fontana che confessò il delitto il 30 marzo, due mesi dopo i fatti.