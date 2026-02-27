Arcisate in lutto: è morto il Cavaliere Giuseppe Crestani

Arcisate piange la scomparsa del Cavalier Giuseppe Crestani, figura centrale della vita associativa e imprenditoriale della Valceresio. Fondatore della storica Carpenteria Crestani di Arcisate, Giuseppe era un uomo che aveva saputo coniugare la dedizione al lavoro con una profonda passione per la cultura locale. Per dodici anni, dal 1989 al 2001, ha guidato il Corpo Musicale di Arcisate in veste di presidente, segnando un’epoca d’oro per lo storico sodalizio bandistico.

Un imprenditore legato al territorio

La storia professionale di Crestani è legata a doppio filo alla nascita e alla crescita della sua azienda. Fondando la Carpenteria Crestani, aveva dato vita a una realtà produttiva solida, diventando un punto di riferimento per il settore manifatturiero locale. La sua figura era sinonimo di laboriosità e competenza, doti che lo hanno reso stimato non solo dai suoi collaboratori, ma da tutta la cittadinanza che vedeva in lui un esempio di imprenditoria sana e radicata.

Una presidenza nel segno della crescita

Accanto all’officina, il suo cuore batteva per la musica e per il gruppo del paese. Sotto la sua direzione, la banda di Arcisate ha vissuto stagioni di grande fervore, consolidando il proprio ruolo come colonna portante delle celebrazioni civili e religiose. Crestani non è stato solo un amministratore, ma un vero e proprio punto di riferimento umano, capace di trasmettere passione e dedizione ai componenti del gruppo, dai più anziani alle giovani leve.

Il ricordo del Corpo Musicale

Il legame con la “sua” banda non si è mai interrotto, come dimostra il toccante messaggio diffuso dai membri attuali del sodalizio. Durante il suo mandato, il Corpo Musicale ha affrontato sfide importanti e vissuto momenti che restano scolpiti nella memoria collettiva del paese. «Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia – il messaggio di cordoglio del Corpo Musicale Arcisate –. È stata una persona conosciuta e stimata da tutti: durante il suo mandato abbiamo vissuto alcuni dei momenti più belli della nostra storia».

Un cavalierato al servizio della comunità

Il titolo di Cavaliere era per Giuseppe Crestani il riconoscimento di una vita spesa con impegno e rettitudine, valori che ha portato all’interno della banda, nella sua carpenteria e in ogni ambito della sua attività sociale. La notizia della sua scomparsa ha generato una vasta ondata di affetto, con numerose testimonianze di vicinanza giunte ai familiari in queste ore, ricordando l’uomo che ha saputo costruire con il ferro e con le note la storia di una comunità.