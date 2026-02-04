Arresto antidroga nei boschi tra Castiglione e Morazzone, Candiani: “La sicurezza nasce dai territori”

L’arresto di uno spacciatore nei boschi tra Castiglione Olona e Morazzone diventa terreno di scontro politico. A intervenire è il deputato della Lega Stefano Candiani, che pone l’accento su come la lotta a questi crimini debba partire dalla collaborazione sul territorio.

L’operazione nei boschi tra Castiglione e Morazzone

Il riferimento è all’intervento antidroga avvenuto nei giorni scorsi nei boschi tra Gornate e Morazzone, dove i militari hanno arrestato un uomo armato di machete, dopo colpi di pistola sparati in aria a scopo intimidatorio. Un’operazione che ha riportato l’attenzione su un’area già nota per episodi di spaccio e microcriminalità e che, secondo Candiani, rappresenta un esempio concreto di efficacia sul territorio.

Candiani: «La collaborazione funziona»

«Grazie all’operazione congiunta condotta dai Carabinieri di Castiglione Olona e dalla Polizia Locale dei Comuni di Castiglione Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Vedano, si è arrivati all’arresto di uno spacciatore – dice Stefano Candiani, deputato della Lega – Un risultato che dimostra, una volta di più, come la collaborazione tra forze dell’ordine e la determinazione delle amministrazioni locali possano generare indubbi benefici per la sicurezza dei cittadini».

Nel suo intervento, Candiani rivendica in particolare il ruolo del Comune di Castiglione Olona: «È evidente che l’impegno del sindaco di Castiglione ha creato condizioni sfavorevoli per i criminali, colpendo le loro azioni con risultati concreti».

Il deputato leghista allarga poi lo sguardo oltre il Varesotto, chiamando in causa una delle aree simbolo dello spaccio a livello nazionale: «Mentre commentiamo questo successo nei nostri comuni più piccoli, non possiamo ignorare il paradosso che si staglia a soli 50 chilometri di distanza: il boschetto di Rogoredo, a Milano, continua a essere al centro di gravi situazioni di degrado e spaccio».

Secondo Candiani, il confronto tra realtà diverse dimostrerebbe che «dove c’è volontà politica locale e collaborazione, i risultati arrivano, anche nei contesti più piccoli», aggiungendo che «a maggior ragione ciò dovrebbe accadere nelle grandi città, dove le risorse sono maggiori». «Troppo spesso vediamo puntare il dito contro il governo per sola contrapposizione ideologica, come se la responsabilità di contrastare i criminali non riguardasse tutti, a partire dai sindaci». E conclude: «È ora di invertire la rotta: la sicurezza si fa sui territori, a partire dalla collaborazione locale, senza scuse o rimpalli di competenze».