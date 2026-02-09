Varese News

Arriva “Cocquio music lab“: laboratori gratuiti per ragazze e ragazzi

Un’opportunità concreta per avvicinare i più giovani alla musica non solo come hobby, ma come strumento di crescita, socialità e scoperta di sé. Dove e come iscriversi

Due percorsi, un’unica idea: dare spazio alla musica come occasione di crescita, ascolto e creatività. A Cocquio Trevisago prende il via il Cocquio Music Lab, un ciclo di laboratori gratuiti rivolti a ragazze e ragazzi a partire dagli 11/12 anni (l’iniziativa nasce per gli over 14, ma la partecipazione è stata estesa anche ai più giovani).

Il progetto si svolgerà da febbraio a maggio 2026 grazie al sostegno del Progetto POP all’interno del programma regionale di Regione Lombardia – Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027, nell’ambito dell’iniziativa “SPRINT! Lombardia insieme”, dedicata alle famiglie e ai percorsi di crescita dei minori.

Voice lab: ascolta la tua voce

Un laboratorio dedicato alla voce, all’espressione e alla consapevolezza: un’occasione per mettersi in gioco, sperimentare e imparare a usare la propria voce in modo più libero e sicuro.

Gli incontri si terranno dalle 15 alle 16.30 nelle seguenti date:

  • 19 febbraio

  • 5 e 19 marzo

  • 9 e 23 aprile

  • 7 e 21 maggio

Guida all’ascolto: “la musica! cosa, chi, come e perché”

Un percorso pensato per imparare ad ascoltare davvero: generi, strumenti, strutture musicali e curiosità, con un approccio accessibile e coinvolgente.

Gli incontri si terranno dalle 18 alle 20 nelle seguenti date:

  • 26 febbraio

  • 26 marzo

  • 30 aprile

  • 28 maggio

Dove e come iscriversi

I laboratori si svolgeranno presso la Scuola di Musica Art & Music Factory APS di Cocquio Trevisago (VA).
La partecipazione è gratuita, con iscrizione richiesta.

Per informazioni e iscrizioni: artmusicfactoryaps@gmail.com.

Dunque Cocquio Music Lab si propone come un’opportunità concreta per avvicinare i più giovani alla musica non solo come hobby, ma come strumento di crescita, socialità e scoperta di sé.

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 09 Febbraio 2026
