Ascom Gallarate e Comune insieme per il commercio: disponibilità alla collaborazione per far crescere la città dei Due Galli

«Condividiamo un obiettivo chiaro: sostenere il commercio cittadino e chi lo anima ogni giorno». Con queste parole il presidente di Confcommercio Ascom Gallarate, Renato Chiodi, sintetizza l’esito del primo confronto con il nuovo vicesindaco e assessore alle Attività economiche, Belinda Simeoni. Al colloquio ha partecipato anche il direttore di Ascom Gallarate, Gianfranco Ferrario.

L’incontro, dedicato alla conoscenza reciproca, ha messo subito in evidenza una forte sintonia sul metodo di lavoro: avviare una collaborazione strutturata e continuativa per rafforzare il tessuto economico locale. Dalla riunione è emersa la volontà di instaurare un dialogo diretto e operativo, orientato a individuare soluzioni concrete per le attività della città dei Due Galli.

Ascom interlocutore del territorio

«Abbiamo confermato la nostra disponibilità a essere un interlocutore privilegiato», spiega Chiodi, sottolineando l’impegno dell’associazione nel mettere a disposizione dell’amministrazione competenze, visione strategica e supporto organizzativo. L’intento è quello di consolidare un rapporto istituzionale solido, a beneficio delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

Il percorso condiviso punta a un modello basato sulla programmazione e sulla concertazione, superando approcci episodici a favore di una pianificazione stabile delle iniziative di valorizzazione urbana.

Il ruolo strategico del Distretto urbano del commercio

In questo quadro, il Distretto urbano del commercio assume una funzione centrale, configurandosi come il contenitore operativo delle progettualità future. «L’obiettivo è costruire un metodo fondato sulla condivisione», osservato Chiodi, evidenziando come il Duc rappresenti lo strumento ideale per trasformare le idee in interventi concreti.

Proprio all’interno del Distretto trova spazio il primo esempio di collaborazione: il pomeriggio dedicato a San Valentino, in calendario per il 14 febbraio. Confcommercio partecipa non solo sul piano istituzionale ma anche nell’organizzazione dell’iniziativa, pensata per animare il centro cittadino. È un’esperienza che, nelle intenzioni di Ascom, potrà essere ulteriormente sviluppata sotto la guida dell’assessore Simeoni, che presiederà il Distretto fino a fine mandato.

Dagli eventi olimpici al confronto con i negozianti

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti. Il primo impegno sul tavolo è la tappa gallaratese dell’Olympic Fringe Festival, in programma il 28 febbraio e il 1° marzo. Si tratta di un fine settimana promosso dalla Fondazione Varese Welcome su cui Ascom e assessorato intendono collaborare in modo stretto, trasformandolo in una prima verifica concreta dell’intesa avviata.

Parallelamente, è in fase di definizione un incontro con i commercianti per favorire un confronto diretto. Sarà un’occasione dedicata all’ascolto delle esigenze del settore e alla raccolta di criticità e proposte, con l’impegno congiunto – da parte dell’associazione e del Comune – di analizzare e affrontare in modo coordinato le questioni sollevate.

«Siamo pronti ad affiancare l’amministrazione in ogni fase del percorso», ribadisce Chiodi, confermando un approccio collaborativo e responsabile.

In conclusione, il presidente Ascom Gallarate esprime un ringraziamento istituzionale all’assessore uscente Rocco Longobardi per il lavoro svolto durante il suo mandato, riconoscendone l’impegno a favore del comparto economico cittadino.

Il passaggio di testimone apre ora una fase nuova, caratterizzata da un approccio ancora più orientato alla collaborazione e alla progettualità condivisa. Una collaborazione che non vuole limitarsi alla gestione dell’esistente, ma puntare a costruire nuove opportunità e a dare continuità a un percorso di crescita che coinvolga imprese, cittadini e istituzioni.