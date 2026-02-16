“Bambi, anima e forza motrice”: il commosso omaggio delle eredi di Piero Chiara
Daniela Chiara e Giovanna Buzzetti ricordano la storica direttrice del Premio: "Ha saputo far dialogare lo spirito di Piero con il presente, creando una comunità viva e autentica"
“Abbiamo sentito il bisogno di tempo prima di riuscire a scrivere queste righe”. Inizia così il messaggio carico di emozione con cui le eredi dello scrittore Piero Chiara, Daniela Chiara e Giovanna Buzzetti, hanno voluto rendere omaggio pubblicamente a Bambi Lazzati, figura centrale della vita culturale varesina scomparsa recentemente, nel giorno del suo compleanno, il 14 febbraio.
Più di una direttrice: l’anima del Premio
Per decenni, Bambi Lazzati non è stata solo l’organizzatrice instancabile del Premio Piero Chiara, ma ne è stata la vera “forza motrice”. Con intelligenza e una dedizione rara, ha saputo trasformare il premio in uno degli appuntamenti letterari più prestigiosi d’Italia, trattando con lo stesso rispetto autori affermati e giovani talenti.
Un ponte tra passato e futuro
Il ringraziamento più profondo da parte della famiglia dello scrittore riguarda la capacità di Bambi di non lasciare l’opera di Chiara confinata nella sola memoria. “Grazie a lei, lo spirito di Piero ha continuato a dialogare con il presente e a ispirare nuove generazioni”.
L’eredità di Bambi
Nonostante il vuoto immenso lasciato dalla sua scomparsa, le eredi sottolineano come il suo lascito continui a vivere oggi nel Premio, nell’Associazione e nelle tante persone che ha formato nel corso degli anni. “A Bambi va il nostro grazie più profondo per ciò che ha costruito”.
