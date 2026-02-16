Varese News

“Bambi, anima e forza motrice”: il commosso omaggio delle eredi di Piero Chiara

Daniela Chiara e Giovanna Buzzetti ricordano la storica direttrice del Premio: "Ha saputo far dialogare lo spirito di Piero con il presente, creando una comunità viva e autentica"

Bambi Lazzati si racconta alla Libreria del Corso (inserita in galleria)

“Abbiamo sentito il bisogno di tempo prima di riuscire a scrivere queste righe”. Inizia così il messaggio carico di emozione con cui le eredi dello scrittore Piero Chiara, Daniela Chiara e Giovanna Buzzetti, hanno voluto rendere omaggio pubblicamente a Bambi Lazzati, figura centrale della vita culturale varesina scomparsa recentemente, nel giorno del suo compleanno, il 14 febbraio.

Più di una direttrice: l’anima del Premio

Per decenni, Bambi Lazzati non è stata solo l’organizzatrice instancabile del Premio Piero Chiara, ma ne è stata la vera “forza motrice”. Con intelligenza e una dedizione rara, ha saputo trasformare il premio in uno degli appuntamenti letterari più prestigiosi d’Italia, trattando con lo stesso rispetto autori affermati e giovani talenti.

Un ponte tra passato e futuro

Il ringraziamento più profondo da parte della famiglia dello scrittore riguarda la capacità di Bambi di non lasciare l’opera di Chiara confinata nella sola memoria. “Grazie a lei, lo spirito di Piero ha continuato a dialogare con il presente e a ispirare nuove generazioni”.

L’eredità di Bambi

Nonostante il vuoto immenso lasciato dalla sua scomparsa, le eredi sottolineano come il suo lascito continui a vivere oggi nel Premio, nell’Associazione e nelle tante persone che ha formato nel corso degli anni. “A Bambi va il nostro grazie più profondo per ciò che ha costruito”.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026
