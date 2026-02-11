Bolzoni e Masi soddisfatti dopo la vittoria contro il Cittadella: “Stiamo crescendo in fiducia”

Francesco Bolzoni (allenatore Pro Patria): «Il pareggio di Zanica ci ha dato un morale pazzesco. Anche il primo tempo di Vicenza, nonostante il risultato finale, ci aveva dato segnali positivi. La squadra adesso corre, lotta e vince i duelli: è una questione di fiducia, di condizione fisica e di mentalità.»

Bolzoni 2: «Schirò è un giocatore intelligente: doveva solo capire di stare bene fisicamente e spingere. In campo sono stati bravi a fare anche delle correzioni da soli per aiutarsi tra reparti. Questo è quello che chiedo dal primo giorno: responsabilità e spirito di gruppo.»

Bolzoni 3: «Sono molto soddisfatto anche di chi è entrato dalla panchina. King ha fatto una bella partita, Nad ha dato una grande mano, Citterio sta facendo quello che gli chiediamo e Luca Giudici ha capito perfettamente cosa vogliamo. Quando tutti entrano con l’atteggiamento giusto significa che la squadra è unita.»

Bolzoni 4: «Non dobbiamo farci condizionare dalla classifica. Veniamo da due risultati positivi e dobbiamo mantenere entusiasmo e serenità. La partita è stata preparata in pochi giorni, ma ho uno staff che mi dà una mano pazzesca: io mi prendo le responsabilità, ma dietro c’è un grande lavoro di squadra.»

Alberto Masi (difensore Pro Patria): «Stiamo crescendo, stiamo prendendo fiducia. Sto crescendo anch’io: per due mesi ho avuto un problema al menisco che non mi permetteva di allenarmi con continuità. Non mi sono dovuto operare, ma non ero al meglio. Adesso mi sento meglio fisicamente e credo che questa crescita personale rispecchi quella della squadra.»

Masi 2: «Anche nella partita di Vicenza, al di là del 4-0, sotto il profilo dell’atteggiamento non avevamo fatto male. Abbiamo commesso errori grossolani che abbiamo pagato a caro prezzo. Oggi invece abbiamo concesso poco o nulla e siamo stati concreti, magari meno belli ma più efficaci.»

Masi 3: «Con la difesa a tre mi sento a mio agio. Negli ultimi anni ho giocato quasi sempre così e questo sistema ti responsabilizza molto, perché spesso vai nell’uno contro uno. Vincere i duelli ti dà forza mentale e cerco di trasmettere questa sicurezza anche ai miei compagni.»

Masi 4: «Non prendere gol dopo tanto tempo è importante e ci dà morale. Però non dobbiamo guardare la classifica né farci troppi pensieri. Dobbiamo ragionare partita dopo partita, cercare di fare più punti possibile e continuare su questa strada.»