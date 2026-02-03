Cantieri sulla A8: notte di chiusure tra Castronno, Solbiate Arno e l’immissione per la A26

Nuova notte di lavori e possibili disagi per chi viaggia lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. Società Autostrade ha comunicato un piano di chiusure notturne, concentrate tra le 21:00 di mercoledì 4 e le 5:00 di giovedì 5 febbraio, per consentire interventi di manutenzione e ispezione delle barriere di sicurezza.

Ecco nel dettaglio i tratti interessati e i percorsi alternativi consigliati per evitare di rimanere bloccati.

Chiusura immissione D08 (Diramazione Gallarate-Gattico)

Per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di collegamento con la D08 verso la A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce).

L’alternativa: uscire anticipatamente a Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SP26 e la SP49 ed entrare in Diramazione alla stazione di Besnate.

Seconda opzione: proseguire verso Milano, uscire a Gallarate e rientrare verso Varese per poi immettersi regolarmente sulla D08.

Svincolo di Castronno

Chiusura dello svincolo in uscita per chi proviene da Varese.

L’alternativa: anticipare l’uscita a Gazzada/Buguggiate o proseguire fino a Solbiate Arno Albizzate e tornare indietro.

Svincolo di Solbiate Arno Albizzate

È lo svincolo più interessato dai provvedimenti. Sarà chiuso in entrata (verso Milano e Varese) e in uscita per chi proviene da Milano.

Per entrare verso Milano: utilizzare le stazioni di Cavaria o Gallarate.

Per entrare verso Varese: utilizzare lo svincolo di Castronno.

Per chi arriva da Milano (Uscita): i veicoli leggeri possono uscire a Cavaria o Castronno; per i mezzi pesanti è obbligatorio proseguire fino a Castronno e rientrare.