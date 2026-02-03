Varese News

Gallarate/Malpensa

Cantieri sulla A8: notte di chiusure tra Castronno, Solbiate Arno e l’immissione per la A26

Provvedimenti in vigore dalle 21 di mercoledì 4 alle 5 di giovedì 5 febbraio per ispezioni alle barriere di sicurezza. Interessati gli svincoli di Solbiate e Castronno e il ramo verso la Gallarate-Gattico

lavori autostrada notte

Nuova notte di lavori e possibili disagi per chi viaggia lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. Società Autostrade ha comunicato un piano di chiusure notturne, concentrate tra le 21:00 di mercoledì 4 e le 5:00 di giovedì 5 febbraio, per consentire interventi di manutenzione e ispezione delle barriere di sicurezza.

Ecco nel dettaglio i tratti interessati e i percorsi alternativi consigliati per evitare di rimanere bloccati.

Chiusura immissione D08 (Diramazione Gallarate-Gattico)

Per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di collegamento con la D08 verso la A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce).

L’alternativa: uscire anticipatamente a Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SP26 e la SP49 ed entrare in Diramazione alla stazione di Besnate.

Seconda opzione: proseguire verso Milano, uscire a Gallarate e rientrare verso Varese per poi immettersi regolarmente sulla D08.

Svincolo di Castronno

Chiusura dello svincolo in uscita per chi proviene da Varese.

L’alternativa: anticipare l’uscita a Gazzada/Buguggiate o proseguire fino a Solbiate Arno Albizzate e tornare indietro.

Svincolo di Solbiate Arno Albizzate

È lo svincolo più interessato dai provvedimenti. Sarà chiuso in entrata (verso Milano e Varese) e in uscita per chi proviene da Milano.

Per entrare verso Milano: utilizzare le stazioni di Cavaria o Gallarate.

Per entrare verso Varese: utilizzare lo svincolo di Castronno.

Per chi arriva da Milano (Uscita): i veicoli leggeri possono uscire a Cavaria o Castronno; per i mezzi pesanti è obbligatorio proseguire fino a Castronno e rientrare.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.