Colazione olimpica al McDonald’s di Gallarate per Snoop Dogg a base di donuts e Coca Cola prima della fiaccola

Prima la colazione poi la Fiamma olimpica. La mattina di mercoledì 4 febbraio, a Gallarate, i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno fatto una deviazione decisamente pop — e molto poco protocollare.

Erano circa le 10 quando, poco prima di raggiungere Piazza Libertà per il passaggio ufficiale della fiaccola, Snoop Dogg si è fermato al McDonald’s di Gallarate per una colazione last minute. Nessun emissario o assistente: il rapper è sceso di persona e si è affacciato al McCafé per ordinare.

Il menu? Essenziale ma sostanzioso: brioche, donuts, caffè e Coca-Cola da asporto. Giusto il tempo di scambiare due parole con il personale, concedersi qualche foto e poi via. O quasi.

Qualcuno ha infatti ripreso la scena con lo smartphone: il video, pubblicato sui social, è diventato virale in poche ore, trasformando una normale mattinata lavorativa in un episodio da raccontare. Quando Snoop Dogg è uscito dal locale, si è radunata rapidamente una folla di curiosi desiderosi di scattare una foto con lui, tanto che è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per gestire la situazione e consentire il proseguimento del programma.

Nessun caos, però. Anzi: secondo i presenti, Snoop Dogg si è mostrato gentile e disponibile, soprattutto con il personale del fast food, salutando e sorridendo prima di risalire in auto e tornare — a colazione finita — al suo ruolo ufficiale di tedoforo olimpico.

Una parentesi informale, lontana dai riflettori istituzionali, che racconta forse meglio di tante cerimonie lo spirito di questi Giochi: globali, pop, capaci di mescolare icone mondiali e vita quotidiana. Anche davanti a un bancone del McCafé di Gallarate.