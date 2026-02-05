Varese News

Gallarate/Malpensa

Colazione olimpica al McDonald’s di Gallarate per Snoop Dogg a base di donuts e Coca Cola prima della fiaccola

Snoop Dogg si è mostrato gentile e disponibile, soprattutto con il personale del fast food, salutando e sorridendo prima di risalire in auto e tornare — a colazione finita — al suo ruolo ufficiale di tedoforo olimpico

snoop dogg

Prima la colazione poi la Fiamma olimpica. La mattina di mercoledì 4 febbraio, a Gallarate, i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno fatto una deviazione decisamente pop — e molto poco protocollare.

Erano circa le 10 quando, poco prima di raggiungere Piazza Libertà per il passaggio ufficiale della fiaccola, Snoop Dogg si è fermato al McDonald’s di Gallarate per una colazione last minute. Nessun emissario o assistente: il rapper è sceso di persona e si è affacciato al McCafé per ordinare.

Il menu? Essenziale ma sostanzioso: brioche, donuts, caffè e Coca-Cola da asporto. Giusto il tempo di scambiare due parole con il personale, concedersi qualche foto e poi via. O quasi.

Qualcuno ha infatti ripreso la scena con lo smartphone: il video, pubblicato sui social, è diventato virale in poche ore, trasformando una normale mattinata lavorativa in un episodio da raccontare. Quando Snoop Dogg è uscito dal locale, si è radunata rapidamente una folla di curiosi desiderosi di scattare una foto con lui, tanto che è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per gestire la situazione e consentire il proseguimento del programma.

Generico 02 Feb 2026

Nessun caos, però. Anzi: secondo i presenti, Snoop Dogg si è mostrato gentile e disponibile, soprattutto con il personale del fast food, salutando e sorridendo prima di risalire in auto e tornare — a colazione finita — al suo ruolo ufficiale di tedoforo olimpico.

Una parentesi informale, lontana dai riflettori istituzionali, che racconta forse meglio di tante cerimonie lo spirito di questi Giochi: globali, pop, capaci di mescolare icone mondiali e vita quotidiana. Anche davanti a un bancone del McCafé di Gallarate.

Snoop Dogg illumina Gallarate: bagno di folla per il Tedoforo a sorpresa

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Tomaso Bassani
tomaso.bassani@varesenews.it

Mi piace pensare VareseNews contribuisca ad unire i puntini di quello straordinario racconto collettivo che è la vita della nostra comunità. Se vuoi sentirti parte di tutto questo sostienici.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.