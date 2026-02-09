Varese News

Lombardia

Colpiva e scippava in bici a Milano le donne in zona Portello: arrestato dalla Polizia

Due episodi accertati tra il 16 e il 18 ottobre: nel mirino un’anziana ultraottantenne e una donna di trent’anni. Decisivi i filmati delle telecamere e il riconoscimento fotografico

Generico 05 Jan 2026

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino di 28 anni, ritenuto responsabile di violenti scippi e rapine avvenuti nel capoluogo lombardo.

Due gli episodi finora accertati: un tentativo di furto ai danni di un’anziana ultraottantenne e una rapina consumata ai danni di una trentenne. I fatti risalgono al 16 e al 18 ottobre scorso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe agito come un “predatore seriale”, seguendo uno schema sempre identico: in sella a una bicicletta arancione, sorprendeva le vittime alle spalle e strappava loro collane d’oro, per poi allontanarsi rapidamente.

Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro e sono partite dalle denunce presentate dalle due donne, che non si conoscevano tra loro ma hanno fornito descrizioni praticamente sovrapponibili. Le testimonianze hanno permesso di delineare un identikit preciso: un uomo nordafricano vestito di scuro, con un borsello chiaro e, soprattutto, in sella a una vistosa mountain bike arancione.

Determinante anche l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che ha consentito di attribuire i due episodi alla stessa persona.

Il monitoraggio del territorio ha poi permesso di rintracciare il sospettato nelle aree adiacenti ai luoghi dei colpi. Fermato inizialmente per un precedente ordine di carcerazione pendente per altra causa, la sua posizione si è aggravata in modo definitivo dopo il riconoscimento fotografico da parte delle vittime.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Milano, è stata notificata presso la Casa Circondariale di Mantova, dove il 28enne si trovava già detenuto.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.