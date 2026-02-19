Cybersecurity e smart factory: a Legnano un workshop di ITS INCOM con Phoenix Contact e Fogliani

La cybersecurity industriale come leva strategica per la smart factory. È questo il tema al centro del workshop promosso da ITS INCOM Academy in collaborazione con Fogliani S.p.A., Phoenix Contact e con il supporto di Confindustria Varese, in programma il 27 febbraio 2026 dalle 9.30 alle 13.30 nella sede di Legnano.

L’iniziativa nasce in un momento in cui la trasformazione digitale sta cambiando profondamente gli impianti produttivi. L’integrazione tra automazione, reti e software amplia infatti il perimetro della sicurezza: proteggere i dati non basta più, occorre garantire continuità operativa, tutela degli impianti e conformità alle normative europee.

Normative e rischi al centro del confronto

La prima parte del workshop offrirà una panoramica sulla cybersecurity industriale, con esempi concreti e l’analisi di un caso di attacco informatico a sistemi produttivi. L’obiettivo è comprendere come le minacce cyber possano incidere su processi, infrastrutture e organizzazioni.

Particolare attenzione sarà dedicata al quadro normativo di riferimento, sempre più centrale per le imprese chiamate a dimostrare affidabilità e sicurezza dei propri sistemi.

L’approccio Phoenix Contact

A seguire l’intervento di Phoenix Contact, realtà internazionale nelle tecnologie per l’automazione industriale, che presenterà PLCnext Technology: una piattaforma aperta e modulare che integra automazione e cybersecurity fin dalle prime fasi di progettazione.

Un esempio concreto di come sicurezza e automazione non possano più essere considerate ambiti separati, ma elementi integrati nello sviluppo dei sistemi industriali.

Dalla teoria alla pratica

La parte conclusiva sarà dedicata a un progetto sviluppato dalle persone in formazione ITS INCOM Academy, che hanno lavorato su PLCnext con specifiche valigette didattiche. Una dimostrazione pratica per mostrare come competenze tecniche, sicurezza e normative possano tradursi in applicazioni reali. Con questo appuntamento ITS INCOM Academy ribadisce il proprio ruolo di ponte tra formazione e impresa, promuovendo competenze aggiornate e in linea con le sfide dell’industria contemporanea.

La partecipazione è possibile previa iscrizione; l’evento sarà fruibile anche in modalità live da remoto.