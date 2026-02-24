Varese News

Dimitri Cassani pronto per il terzo mandato. “Mi ricandido sindaco di Casorate”

Primo cittadino dal 2015, ufficializza la sua corsa anche per un nuovo quinquennio, usando la possibilità di terzo mandato. Con il centrodestra in cui Fratelli d'Italia avrà nuovo spazio

dimitri cassani

Iniziano a muoversi i primi candidati alle elezioni amministrative di primavera 2026, tra conferme, prime conferenze stampa, sfidanti che si preparano. E oggi arriva una conferma di candidatura, da Casorate Sempione.

Allora, Dimitri Cassani si ricandida?
«Abbiamo chiuso oggi gli ultimi dettagli. Dopo una lunga riflessione personale, vista la richiesta arrivata parecchi mesi fa, ho deciso di dare la mia disponibilità a ricandidarmi» conferma Cassani, sindaco dal 2015 (nella foto il giorno della rielezione nel settembre 2020). Ora cerca il rinnovo per un terzo mandato, sfruttando la nuova possibilità offerta dalla normativa per i piccoli Comuni.

E dunque oggi Cassani scioglie la riserva, come si dice. Pronto a candidarsi «con un gruppo in continuità con quello esistente, centrodestra e civici», formula consolidata. «La squadra avrà un rinnovamento».

Quanti rinnovi e quante conferme ci saranno?
«Questo lo diremo per tempo» si schermisce Cassani, rinviando alla conferenza stampa per ufficializzare l’assetto per le prossime elezioni.

Di certo c’è il perimetro della coalizione di centrodestra, con Noi Moderati (che esprime il sindaco), Lega e Fratelli d’Italia, una quota civica. Non c’è Forza Italia – che a Casorate già non era nella maggioranza – mentre «Fratelli d’Italia avrà una rappresentanza più ampia», visto che nel 2020 non era riuscita a eleggere consiglieri. Ma era il 2020, appunto, i rapporti di forza dentro il centrodestra erano diversi e Fratelli d’Italia stessa non aveva load stessa forza e la vetrina offerta dalla guida del governo. Come verranno salvaguardati gli equilibri in giunta, lo si scoprirà a breve.

Pubblicato il 24 Febbraio 2026
