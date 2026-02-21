Disabilità e inclusione al centro dell’incontro con il ministro Locatelli ai Molini Marzoli di Busto Arsizio

Sala Tramogge gremita venerdì 20 febbraio ai Molini Marzoli di Busto Arsizio per l’incontro con il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, ospite della nuova tappa del tour “Lombardia terra mia” promosso dal consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione Solidarietà sociale.

All’appuntamento hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Emanuele Antonelli, l’assessore ai Servizi sociali Paola Reguzzoni, amministratori locali e numerosi rappresentanti del Terzo Settore, associazioni, famiglie e caregiver del territorio. «Non un comizio, ma un momento di ascolto e confronto», ha sottolineato Monti in apertura, ribadendo la volontà di rafforzare il dialogo tra istituzioni e realtà che quotidianamente operano nel campo della disabilità e dell’inclusione.

Il sindaco Antonelli ha evidenziato come a Busto Arsizio la spesa per i servizi sociali rappresenti la voce più rilevante del bilancio comunale, a fronte di oltre 600 persone con disabilità seguite sul territorio. Un dato che si inserisce in un quadro più ampio: nei Comuni tra Basso Varesotto e Alto Milanese – tra cui Busto, Gallarate, Varese e Legnano – la spesa sociale incide mediamente tra il 13% e il 15% dei bilanci, con aumenti significativi negli ultimi anni. A Legnano, ad esempio, i costi per l’assistenza didattica agli studenti con disabilità sono cresciuti del 51%.

Nel suo intervento, il ministro Locatelli ha illustrato le principali iniziative messe in campo dal Governo: dalla riforma della disabilità alla proposta di legge per il riconoscimento del caregiver familiare, fino all’incremento delle risorse destinate agli enti locali per sostenere progetti di autonomia e inclusione. In particolare, il fondo per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, destinato direttamente ai Comuni, è passato dai 200 milioni di euro di inizio mandato agli attuali 330 milioni, comprendendo anche risorse per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

L’incontro, organizzato con la sezione cittadina della Lega, si inserisce nel percorso avviato da Monti con il ciclo “Lombardia terra mia”, già dedicato in precedenza ai temi delle Olimpiadi e della sicurezza, con l’obiettivo dichiarato di creare occasioni di confronto diretto tra rappresentanti delle istituzioni e territorio.