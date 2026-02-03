Disagi alla circolazione ferroviaria nel Varesotto: ritardi e cancellazioni nella mattinata

Mattinata complicata per i pendolari e i viaggiatori della provincia di Varese, a causa di diversi problemi tecnici che stanno interessando la rete ferroviaria e provocando ritardi, modifiche di percorso e cancellazioni di alcuni convogli.

Sulla Malpensa – Varese – Mendrisio – Como il treno 2515 (Porto Ceresio 07:16 – Milano Porta Garibaldi 08:28) ha viaggiato in ritardo a causa di un guasto alla linea ferroviaria presso la stazione di Gazzada Schianno Morazzone. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Ulteriori disagi riguardano la Saronno. -Seregno – Milano – Albairate il treno 24925 (Saronno 07:05 – Albairate 08:54), che oggi partirà alle ore 07:33 dalla stazione di Seregno, anziché da Saronno, a causa di un guasto a uno scambio lungo la linea. Per limitare i disservizi, i viaggiatori possono fare riferimento al treno 24927 (Saronno 07:35 – Albairate).

Sul fronte delle cancellazioni, non partiranno oggi:

•il treno 24930 (Albairate 08:36 – Saronno 10:24),

•il treno 832 (Saronno 10:23 – Milano Cadorna 10:58).

Entrambi i convogli sono stati soppressi per consentire interventi di manutenzione straordinaria.

I passeggeri sono invitati a consultare l’APP ufficiale e il sito web, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”, per aggiornamenti costanti sull’andamento della circolazione ferroviaria e sulle eventuali variazioni del servizio

(immagine di repertorio)