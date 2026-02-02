Documenti, chiavi e smartphone: il Comune di Varese pubblica il nuovo elenco degli oggetti smarriti

C’è chi ha perso il portafoglio durante una commissione, chi le chiavi dell’auto e chi uno smartphone, magari ormai fuori uso ma contenente ricordi preziosi. Il Comune di Varese ha reso noto l’elenco ufficiale numero 02/2025 relativo agli oggetti rinvenuti sul territorio comunale e consegnati alle autorità tra luglio e dicembre dello scorso anno.

Il documento, firmato digitalmente il 28 gennaio 2026, cataloga decine di ritrovamenti che spaziano da documenti d’identità a oggetti di uso quotidiano. (immagine creata con l’ausilio dell’AI)

Cosa è stato ritrovato

L’elenco è lungo e variegato. Tra i beni principali si segnalano:

Documenti e tessere: Numerose carte d’identità, tessere sanitarie, patenti di guida e carte bancarie. Sono stati recuperati anche passaporti (italiani, argentini e dominicani) e un permesso di soggiorno svizzero.

Tecnologia: Molti gli smartphone di vari colori (azzurro, nero, bianco, blu), spesso con schermi danneggiati o non funzionanti. Ritrovato anche un treppiede.

Accessori e chiavi: Mazzi di chiavi di ogni tipo, incluse chiavi per auto, motocicli e telecomandi per cancelli. Non mancano portafogli in pelle, borselli e borse da donna.

Oggetti particolari: Un crocifisso in bronzo, un bracciale con angioletti e una trousse verde militare contenente diversi piccoli oggetti.

Come recuperare i propri beni

Per i cittadini che riconoscessero un proprio oggetto nell’elenco, il punto di riferimento è l’Ufficio Oggetti Smarriti del Comune.

Sede: Via Como, 21 – Varese.

Contatti: È possibile richiedere informazioni telefonando al numero 0332/255517.

Si ricorda che per il ritiro è solitamente necessario fornire una descrizione dettagliata del bene o presentare l’eventuale denuncia di smarrimento per confermarne la proprietà.