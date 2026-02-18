Dopo il consiglio sulla sicurezza l’opposizione di Biandronno Più attacca: “Servono risorse, non solo bandi”
Dal tema dei comitati di prossimità all’accesso informatico agli atti, il gruppo di opposizione rivendica il valore delle proprie iniziative e sollecita un cambio di passo sulle politiche per la sicurezza
«Prendiamo atto dell’esito del Consiglio, ma la disponibilità al confronto non ha trovato riscontro nei fatti». È molto critico il commento dei consiglieri di minoranza di Biandronno Più dopo il consiglio comunale straordinario di lunedì scorso – Resta però il risultato politico di aver riportato il tema della sicurezza all’interno dell’istituzione consiliare».
Secondo i consiglieri a cui si aggiunge anche Andrea Tieppo, formalmente nella maggioranza ma da mesi in posizione critica, le proposte portate in aula nascevano dalle indicazioni raccolte tra i cittadini e puntavano a sollecitare interventi concreti, «già coerenti con le linee programmatiche sia dell’opposizione sia dell’amministrazione».
Sicurezza e priorità politiche
Nel mirino del gruppo di opposizione finiscono le scelte di bilancio dell’amministrazione. «È apparso chiaro che l’investimento principale sia stato destinato a Villa Borghi, mentre sulla sicurezza si interviene solo con risorse residuali o subordinatamente alla partecipazione a bandi» si legge in una nota.
Critiche anche sull’apertura ai comitati di prossimità, ritenuta subordinata alle attività di vigilanza, e su quanto accaduto già in occasione del Piano di Diritto allo Studio, «quando – sostengono – la maggioranza non avrebbe valutato con attenzione i documenti prima di assumere una posizione».
Il ruolo della minoranza e l’accesso agli atti
Biandronno Più respinge inoltre le affermazioni attribuite al sindaco secondo cui la presentazione di mozioni e interrogazioni costituirebbe un appesantimento per gli uffici comunali. «Compito della minoranza è vigilare sull’operato di chi governa e non saranno quattro mozioni a rallentare il lavoro degli uffici» sottolineano.
Tra le proposte ancora in attesa di accoglimento c’è quella avanzata da Andrea Tieppo sull’introduzione di un accesso informatico agli atti, ritenuta una soluzione utile per consentire verifiche puntuali senza gravare sugli uffici e nel rispetto del regolamento consiliare. «La soluzione esiste ed è già stata proposta» – evidenziano -, invitando l’amministrazione ad adottarla.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.