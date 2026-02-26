Dopo la strage di ovini alla Rasa, Cia Lombardia chiede “una legge speciale”
"È ora di ascoltare chi lavora sul territorio – attacca Lorena Miele, vicepresidente di Cia Lombardia – e dare strumenti concreti per difendersi, prima che la situazione diventi insostenibile"
La strage di pecore e agnelli alla Rasa ha riacceso i riflettori sulla presenza del lupo alle porte di Varese. In attesa delle conferme delle analisi svolte dagli specialisti, Cia Lombardia a chiedere interventi immediati e non più solo simbolici.
Oltre la prevenzione: serve una gestione
Non si tratta più di episodi isolati in zone montane remote, ma di una presenza che si fa sempre più vicina ai centri abitati, alle strade e ai sentieri frequentati da escursionisti. Secondo l’associazione di categoria, il fenomeno sta assumendo contorni preoccupanti che mettono a rischio la tenuta delle aziende agricole locali. «È ora di ascoltare chi lavora sul territorio – attacca Lorena Miele, vicepresidente di Cia Lombardia – e dare strumenti concreti per difendersi, prima che la situazione diventi insostenibile».
Il lavoro agricolo a rischio
La dottoressa Miele sottolinea come i bandi per le recinzioni e i sistemi di prevenzione, pur utili, non rappresentino la soluzione definitiva. Per chi pratica l’allevamento, presidiare costantemente animali su pascoli vasti o cintare aree enormi sta diventando un onere insostenibile. «La presenza del lupo sta crescendo in modo esponenziale – spiega la vicepresidente – tanto che la specie non è più in via d’estinzione ma sta diventando problematica per chi vive e lavora sul territorio».
Uscire dalla visione “favolistica”
Il punto centrale sollevato da Cia non è l’eliminazione del predatore, ma una sua gestione equilibrata che ne riconosca la natura selvatica senza cadere in una narrazione troppo emotiva. Il timore è che la progressiva perdita di diffidenza del lupo verso l’uomo trasformi una presenza naturale in un problema strutturale di sicurezza per le famiglie e per chi frequenta le aree rurali.
L’appello per una legge speciale
L’aumento degli avvistamenti e degli attacchi come quello della Rasa rischia di incidere anche sull’attrattività turistica delle nostre valli. Per questo Cia Lombardia rinnova l’appello alle istituzioni regionali e nazionali: «Serve una legge speciale per la gestione del lupo». L’obiettivo è una convivenza che tuteli la biodiversità, ma che metta al primo posto la salvaguardia del lavoro agricolo e la serenità delle comunità locali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.