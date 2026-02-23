Varese News

Due sfollati e un’attività invasa dall’acqua dopo l’incendio nella corte di Lonate

Danni da fuoco e da acqua nei due piani dello stabile di via Roma 3-5, con la necessità di trovare sistemazione a chi è più coinvolto. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono durate oltre quattro ore

Sono due le persone sfollate a seguito dell’incendio sviluppatosi prima dell’alba di lunedì in una corte nel centro storico di Lonate Pozzolo, in via Roma. Mentre un’attività commerciale deve fare i conti con le infiltrazioni dell’abbondante acqua che i vigili del fuoco hanno dovuto usare per spegnere le fiamme.

Come già emerso nell’immediatezza, sono due le persone che hanno visto interessato dalle fiamme il proprio alloggio: un uomo ha trovato sistemazione presso un parente in zona, mentre l’altra persone interessata – una ragazza – ha avuto un alloggio d’emergenza trovato dal Comune, presente con sindaca e vicesindaco.

Le fiamme si sono sviluppate al primo piano della corte, uno dei vecchi cortili di cui è ancora fatto il centro di Lonate: siamo ai civici 3 e 5, a pochi passi dalla piazza Sant’Ambrogio, cuore del paese. Nella corte ha sede anche un ristorante, con ingresso affacciato sulla pubblica via: è stato invaso dall’acqua che filtra dal piano superiore. «Abbiamo bisogno di qualche giorno per tornare al vostro servizio in sicurezza e più belli di prima» hanno scritto i titolari sul loro profilo

Al centro della foto (Google Maps) la corte interessata dall’incendio

Per spegnere le fiamme sono intervenuti diversi mezzi da Busto Arsizio e dal comando di Varese, oltre ad un’ambulanza per precauzione. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono durate oltre quattro ore, fino a dopo le 10 del mattino.
Ancora da capire l’origine del rogo.

 

Pubblicato il 23 Febbraio 2026
