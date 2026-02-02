Entro il 2026 Milano avrà un museo dedicato a Gio Ponti all’interno dell’ADI Design Museum
L’iniziativa, annunciata dall'assessora Francesca Caruso, nasce da un accordo tra Regione Lombardia e ADI: il nuovo spazio sarà un centro permanente per valorizzare l’eredità culturale di Gio Ponti
Un nuovo museo interamente dedicato a Gio Ponti, maestro del design e dell’architettura italiana del Novecento, sorgerà a Milano entro la fine del 2026, all’interno dell’ADI Design Museum. L’annuncio è arrivato dall’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso, durante la conferenza stampa di presentazione della mostra IN-PLAY, parte integrante dell’Olimpiade Culturale promossa dalla Fondazione Milano Cortina 2026.
Un omaggio a un visionario del “fare italiano”
«Abbiamo ritenuto strategico e fondamentale sostenere la nascita di un museo dedicato a un grande visionario come Gio Ponti», ha detto Francesca Caruso, sottolineando come il progetto sia frutto di un accordo tra Regione Lombardia e ADI e rappresenti «un modello virtuoso di collaborazione istituzionale al servizio della cultura».
Il nuovo spazio non sarà soltanto espositivo, ma si propone come polo permanente di riflessione sull’eredità culturale lasciata da Gio Ponti, figura emblematica del design italiano e della sua proiezione internazionale.
Un museo nel cuore delle Olimpiadi Culturali
«Poter annunciare un museo dedicato a un grande lombardo come Ponti – ha aggiunto l’assessore – assume un significato ancora più forte, perché lega il racconto del nostro patrimonio culturale alla dimensione internazionale che i Giochi porteranno sul territorio». A testimoniare il legame profondo tra Ponti e la Lombardia, l’assessore ha ricordato una delle sue opere simbolo: Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale e icona architettonica del dopoguerra italiano (nella foto). «Per la Lombardia questo progetto ha una grande valenza culturale e identitaria» – ha concluso Caruso – «e rappresenta un ulteriore passo per rendere omaggio a una figura che ha fatto la storia del design e dell’architettura».
