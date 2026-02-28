Escursionisti varesini in difficoltà all’Alpe Devero salvati con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 febbraio, i Vigili del Fuoco del Comando del Verbano CusioOssola, attraverso il personale operativo del Distaccamento di Domodossola, sono stati impegnati in un’operazione di soccorso tecnico urgente per il recupero di due escursionisti nei pressi del lago di Devero nel comune di Baceno in Val Formazza.

I due escursionisti ​di 42 e 44 anni residenti nella provincia di Varese, stavano effettuando una gita con le ciaspole sulla neve. Giunti nelle vicinanze del bacino alpino, i due si sono trovati in una situazione di oggettiva difficoltà che ha impedito loro di proseguire il cammino o intraprendere autonomamente la via del rientro.

Preso atto dell’impossibilità di muoversi in sicurezza, la coppia attorno alle 14 ha lanciato l’allarme.

​La sala operativa dei vigili del fuoco di Verbania ha immediatamente attivato il protocollo di ricerca e soccorso in ambiente impervio. A seguito della localizzazione e considerata la necessità di ridurre i tempi d’intervento, è stato richiesto l’invio dell’elicottero “Drago” appartenente al Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa.

​Il velivolo, una volta giunto sul posto, ha individuato i due escursionisti. Il personale specializzato a bordo ha proceduto alle operazioni di recupero, portate a termine con il trasporto in un luogo sicuro dei due escursionisti presso la Piana del Devero. Nonostante lo spavento, entrambi sono stati sbarcati in buone condizioni fisiche e non si è reso necessario il trasporto in struttura ospedaliera.