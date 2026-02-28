Escursionisti varesini in difficoltà all’Alpe Devero salvati con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco
Per le operazioni di soccorso è stato chiesto l'intervento dell'elicottero "Drago" appartenente al Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa. I due escursionisti recuperati e portati in salvo
Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 febbraio, i Vigili del Fuoco del Comando del Verbano CusioOssola, attraverso il personale operativo del Distaccamento di Domodossola, sono stati impegnati in un’operazione di soccorso tecnico urgente per il recupero di due escursionisti nei pressi del lago di Devero nel comune di Baceno in Val Formazza.
I due escursionisti di 42 e 44 anni residenti nella provincia di Varese, stavano effettuando una gita con le ciaspole sulla neve. Giunti nelle vicinanze del bacino alpino, i due si sono trovati in una situazione di oggettiva difficoltà che ha impedito loro di proseguire il cammino o intraprendere autonomamente la via del rientro.
Preso atto dell’impossibilità di muoversi in sicurezza, la coppia attorno alle 14 ha lanciato l’allarme.
La sala operativa dei vigili del fuoco di Verbania ha immediatamente attivato il protocollo di ricerca e soccorso in ambiente impervio. A seguito della localizzazione e considerata la necessità di ridurre i tempi d’intervento, è stato richiesto l’invio dell’elicottero “Drago” appartenente al Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa.
Il velivolo, una volta giunto sul posto, ha individuato i due escursionisti. Il personale specializzato a bordo ha proceduto alle operazioni di recupero, portate a termine con il trasporto in un luogo sicuro dei due escursionisti presso la Piana del Devero. Nonostante lo spavento, entrambi sono stati sbarcati in buone condizioni fisiche e non si è reso necessario il trasporto in struttura ospedaliera.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.