“Fare luce sul cantiere Belforte-Biumo”: il centrodestra chiede una commissione urgente
I consiglieri comunali del centrodestra hanno infatti protocollato una richiesta di commissione congiunta tra Lavori Pubblici e Urbanistica per affrontare le criticità dei cantieri di Belforte e Biumo
I riflettori della politica cittadina si accendono sui lavori che stanno interessando le aree di Belforte e Biumo Inferiore. I consiglieri comunali del centrodestra hanno infatti protocollato una richiesta di commissione congiunta tra Lavori Pubblici e Urbanistica per affrontare le criticità e i dubbi sollevati da residenti e commercianti del comparto.
Due cantieri per una rivoluzione viabilistica: il punto tra via Carcano e viale Belforte
Le criticità: viabilità e “colli di bottiglia”
Al centro della contestazione ci sono le scelte progettuali legate alla viabilità di una delle principali porte d’ingresso della città. Secondo l’opposizione, il progetto peccherebbe di chiarezza sia nelle tempistiche che nell’esecuzione.
«È impensabile che vengano create strade a “collo di bottiglia” come avvenuto sul tratto finale di viale Belforte — dichiarano i consiglieri di minoranza —. Mettere in crisi la viabilità per favorire le piste ciclabili in tratti ad alto traffico risulta una scelta miope, che non giova nemmeno ai potenziali utenti delle stesse. Attendiamo che l’assessore Civati si presenti in commissione per relazionare sul progetto e per fornire risposte ai cittadini».
Negozi di prossimità in sofferenza
Oltre al traffico, la preoccupazione riguarda la tenuta economica delle attività commerciali della zona. Il centrodestra punta il dito contro la riduzione dei posti auto:
Commercio locale: Le attività sono giudicate “in grande sofferenza” a causa del cantiere.
Parcheggi: Viene chiesta la creazione di nuovi stalli gratuiti, criticando la scelta dell’amministrazione di eliminare quelli esistenti o renderli a pagamento.
