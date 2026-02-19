Festa del Volante, tutti i premiati di ACI Varese
La serata è servita a fare il bilancio del 2025 e guardare con entusiasmo alla stagione appena iniziata. Redaelli: «Passione e professionismo affiancati nei nostri associati»
La annuale “Festa del volante” organizzata dall’Automobile Club Varese ha radunato in un hotel cittadino moltissimi volti noti dei motori dell’intera provincia: una opportunità per fare il bilancio dell’attività sportiva 2025 e progettare il 2026 che si è aperto per il calendario “civile” e che presto vivrà uno dei momenti clou, il Rally dei Laghi.
«I piloti che vantano licenza sportiva Aci Varese costituiscono una base solida e qualitativa in diverse discipline – ha spiegato il presidente Giuseppe Redaelli, affiancato dal vice Giacomo Ogliari e dal delegato Aci Sport Sandro Tibiletti -. Oltre alla sicurezza stradale e alle tematiche della mobilità degli automobilisti, con iniziative condivise con gli enti locali, il settore agonistico riveste notevole importanza per un Aci di grande tradizione sportiva come il nostro. E su 550 licenze rilasciate l’anno scorso è stupendo osservare sia la passione di chi corre per divertirsi sia l’impegno dei professionisti che puntano ai campionati. Tutto ciò assume maggior significato a pochi mesi dall’inizio dei festeggiamenti per il Centenario dell’Aci Varese, sorto come la Provincia nel 1927».
Nel corso dell’appuntamento sono stati assegnati alcuni premi speciali ad altrettanti professionisti del motore: Mattia Colnaghi (campione europeo F.3 e Red Bull Academy ‘26), Alessio Rovera (vice campione iridato endurance), Andrea Crugnola (vice campione tricolore e nuovo pilota di Lancia nel CIAR) e Top Run Motorsport di Castiglione Olona, azienda dei fratelli Agnello che da oltre 40 anni preparano vetture vincenti. Di seguito invece tutte le graduatorie per categoria del Campionato sociale Aci Varese ’25.
PILOTI RALLY: 1. David Bizzozero, 2. Michele Chiodo, 3. Davide Marcodini, 4. Mario Bolognesi, 5. Matteo Zizza, 6. Max Daolio, 7. Marco Oldani, 8. Roberto De Grandi, 9. Davide Sartoris.
NAVIGATORI: 1. Denis Tosetto, 2. Andrea Sassi, 3. Mauro Chiodo, 4. Pietro D’Agostino, 5. Gabriele Meloni, 6. Fabio Greco, 7. Thomas Toniolo, 8. Thomas Tamburrano, 9. Mattia Bellorini, 10. Matteo Sanfilippo, 11. Federica Zanoli.
KARTING: Michael Airoldi, Davide Cerri, Alex Tosi, Leo Tomatis, Ludovico Maietti.
COMP. SPECIALI: Alberto Ciotti.
REGOLARITA’: 1.Fausto De Marchi, 2.Giorgio Garghetti e Barbara Giordano; 3. Carlo De Bernardi e Paola Corbari.
VEL. AUTO STORICHE: Tommaso, Riccardo e Max Lodi.
