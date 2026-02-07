Filosofia e musica a Castiglione Olona: il Festival Filosofarti esplora i “Nodi” delle reti sociali

Il borgo di Castiglione Olona si conferma tra i protagonisti di Filosofarti 2026. Anche per questa edizione, dedicata al tema “Nodo/Reti”, si rinnova la collaborazione tra il festival di filosofia e l’associazione Hamlet, che propone una giornata di approfondimento culturale patrocinata dall’Amministrazione comunale.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio presso l’Ex Sala Consiliare di Piazza Garibaldi, con un programma che intreccia linguaggi differenti, dalla saggistica alla musica live.

Il programma della giornata

Il calendario degli eventi inizierà nel pomeriggio e proseguirà fino a sera:

Ore 17:00 – Incontro con l’autore: Cesare Camardo presenterà il suo volume “No Easy Action” (Low Edizioni). L’intervento, intitolato “Persone e reti nei luoghi della musica”, esplorerà come le connessioni umane si sviluppino e si intreccino all’interno degli spazi artistici e sonori.

Ore 18:00 – Lezione magistrale: Il professor Carlo Serra terrà una lectio dal titolo “Nodi e Armonia”. L’incontro vedrà il relatore dialogare con Viviana Faschi, approfondendo i legami filosofici che uniscono la struttura delle reti al concetto armonico.

Ore 19:00 – Musica dal vivo: A chiudere la giornata sarà l’energia dei The Octopuss 44, che si esibiranno in concerto portando sul palco le proprie sonorità.

Informazioni utili

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e aperti alla cittadinanza. La giornata rappresenta un’occasione per riflettere sulle dinamiche della società contemporanea attraverso la lente della filosofia, in uno dei contesti architettonici più suggestivi del Varesotto.