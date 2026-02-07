Filosofia e musica a Castiglione Olona: il Festival Filosofarti esplora i “Nodi” delle reti sociali
Domenica 15 febbraio l’Ex Sala Consiliare ospita un pomeriggio di incontri promosso da Hamlet. Dalla presentazione del libro di Cesare Camardo alla lezione magistrale di Carlo Serra, per chiudere con il rock dei The Octopuss 44
Il borgo di Castiglione Olona si conferma tra i protagonisti di Filosofarti 2026. Anche per questa edizione, dedicata al tema “Nodo/Reti”, si rinnova la collaborazione tra il festival di filosofia e l’associazione Hamlet, che propone una giornata di approfondimento culturale patrocinata dall’Amministrazione comunale.
L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio presso l’Ex Sala Consiliare di Piazza Garibaldi, con un programma che intreccia linguaggi differenti, dalla saggistica alla musica live.
Il programma della giornata
Il calendario degli eventi inizierà nel pomeriggio e proseguirà fino a sera:
Ore 17:00 – Incontro con l’autore: Cesare Camardo presenterà il suo volume “No Easy Action” (Low Edizioni). L’intervento, intitolato “Persone e reti nei luoghi della musica”, esplorerà come le connessioni umane si sviluppino e si intreccino all’interno degli spazi artistici e sonori.
Ore 18:00 – Lezione magistrale: Il professor Carlo Serra terrà una lectio dal titolo “Nodi e Armonia”. L’incontro vedrà il relatore dialogare con Viviana Faschi, approfondendo i legami filosofici che uniscono la struttura delle reti al concetto armonico.
Ore 19:00 – Musica dal vivo: A chiudere la giornata sarà l’energia dei The Octopuss 44, che si esibiranno in concerto portando sul palco le proprie sonorità.
Informazioni utili
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e aperti alla cittadinanza. La giornata rappresenta un’occasione per riflettere sulle dinamiche della società contemporanea attraverso la lente della filosofia, in uno dei contesti architettonici più suggestivi del Varesotto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.