Finti incaricati del Comune di Solaro propongono il medico a domicilio: è una truffa
Dopo le segnalazioni ricevute, il Comune invita la cittadinanza a non fornire dati personali e a rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di contatti sospetti che utilizzano il nome dell’ente
Il Comune di Solaro mette in guardia i cittadini dopo aver ricevuto la segnalazione di una tentata truffa telefonica. Alcune persone sarebbero state contattate da soggetti che, spacciandosi per incaricati dell’amministrazione comunale, proponevano un presunto servizio di medico a domicilio.
L’ente ha chiarito che si tratta di un raggiro e che non è stato affidato alcun incarico per contattare telefonicamente la cittadinanza con offerte di questo tipo.
Secondo quanto riferito, i truffatori chiamano direttamente le utenze private sostenendo di operare a nome del Comune di Solaro e proponendo servizi sanitari a domicilio. Un’iniziativa che non ha alcun collegamento con l’amministrazione comunale. Dal Comune arriva quindi una smentita netta: nessun incarico è stato conferito per proporre telefonicamente servizi di medico a domicilio o prestazioni simili.
L’amministrazione invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a verificare sempre alla fonte eventuali offerte o comunicazioni ricevute, soprattutto quando qualcuno si presenta a nome di enti pubblici o istituzioni.
In caso di telefonate sospette, il consiglio è di non fornire dati personali, non prendere accordi e non effettuare pagamenti.
Chiunque dovesse ricevere questo tipo di chiamata è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.