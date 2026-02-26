Finti incaricati del Comune di Solaro propongono il medico a domicilio: è una truffa

Il Comune di Solaro mette in guardia i cittadini dopo aver ricevuto la segnalazione di una tentata truffa telefonica. Alcune persone sarebbero state contattate da soggetti che, spacciandosi per incaricati dell’amministrazione comunale, proponevano un presunto servizio di medico a domicilio.

L’ente ha chiarito che si tratta di un raggiro e che non è stato affidato alcun incarico per contattare telefonicamente la cittadinanza con offerte di questo tipo.

Secondo quanto riferito, i truffatori chiamano direttamente le utenze private sostenendo di operare a nome del Comune di Solaro e proponendo servizi sanitari a domicilio. Un’iniziativa che non ha alcun collegamento con l’amministrazione comunale. Dal Comune arriva quindi una smentita netta: nessun incarico è stato conferito per proporre telefonicamente servizi di medico a domicilio o prestazioni simili.

L’amministrazione invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a verificare sempre alla fonte eventuali offerte o comunicazioni ricevute, soprattutto quando qualcuno si presenta a nome di enti pubblici o istituzioni.

In caso di telefonate sospette, il consiglio è di non fornire dati personali, non prendere accordi e non effettuare pagamenti.

Chiunque dovesse ricevere questo tipo di chiamata è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto.