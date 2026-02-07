Varese News

Fontana: “Grande Lollobrigida, un trionfo splendido sull’anello di Milano”

Il commento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana dopo la vittoria della medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità di Francesca Lollobrigida

Generico 02 Feb 2026

«Un trionfo splendido, a coronamento di una grande carriera. Commenta così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo il primo oro della squadra azzurra alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ottenuto da Francesca Lollobrigida.

«Una vittoria incredibile con il nuovo record olimpico nel pattinaggio di velocità, 3000 metri. Un trionfo splendido, a coronamento di una grande carriera, ottenuto sull’anello del ghiaccio di Milano, in Fiera, in Lombardia. Una dimostrazione di classe, forza, tenacia. Nel giorno del suo compleanno, il regalo lo ha fatto lei a tutti noi. Auguri Francesca!».

Pubblicato il 07 Febbraio 2026
