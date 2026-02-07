Fontana: “Grande Lollobrigida, un trionfo splendido sull’anello di Milano”
Il commento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana dopo la vittoria della medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità di Francesca Lollobrigida
«Un trionfo splendido, a coronamento di una grande carriera. Commenta così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo il primo oro della squadra azzurra alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ottenuto da Francesca Lollobrigida.
«Una vittoria incredibile con il nuovo record olimpico nel pattinaggio di velocità, 3000 metri. Un trionfo splendido, a coronamento di una grande carriera, ottenuto sull’anello del ghiaccio di Milano, in Fiera, in Lombardia. Una dimostrazione di classe, forza, tenacia. Nel giorno del suo compleanno, il regalo lo ha fatto lei a tutti noi. Auguri Francesca!».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.