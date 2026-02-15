Varese News

Varese Laghi

Funicolare per il Sacro Monte ferma per un guasto: si sale con il pullman

Autolinee Varesine rende noto che domenica 15 febbraio non ci sarà il collegamento con il trenino. Al suo posto la linea urbana C

Lavori alla funicolare del sacro Monte

Oggi, domenica 15 febbraio, tutte le corse della linea urbana C di Autolinee Varesine proseguono fino a piazzale Pogliaghi, in cima al Sacro Monte. La decisione è stata presa a causa di un guasto che ha reso non operativa la Funicolare Varese Sacro Monte. ( foto tratta dalla pag Facebook della Funicolare Varese Sacro Monte)

Il prolungamento del servizio consente comunque di raggiungere la vetta e il borgo del Sacro Monte con i mezzi pubblici, evitando disagi a residenti, turisti e visitatori diretti al santuario e ai percorsi panoramici.

Autolinee Varesine invita gli utenti a tenere conto di possibili variazioni negli orari e a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti sul ripristino della funicolare.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.