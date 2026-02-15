Funicolare per il Sacro Monte ferma per un guasto: si sale con il pullman
Autolinee Varesine rende noto che domenica 15 febbraio non ci sarà il collegamento con il trenino. Al suo posto la linea urbana C
Oggi, domenica 15 febbraio, tutte le corse della linea urbana C di Autolinee Varesine proseguono fino a piazzale Pogliaghi, in cima al Sacro Monte. La decisione è stata presa a causa di un guasto che ha reso non operativa la Funicolare Varese Sacro Monte. ( foto tratta dalla pag Facebook della Funicolare Varese Sacro Monte)
Il prolungamento del servizio consente comunque di raggiungere la vetta e il borgo del Sacro Monte con i mezzi pubblici, evitando disagi a residenti, turisti e visitatori diretti al santuario e ai percorsi panoramici.
Autolinee Varesine invita gli utenti a tenere conto di possibili variazioni negli orari e a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti sul ripristino della funicolare.
