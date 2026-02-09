Gli Amici del Cairoli di Varese premiano i migliori musicisti del liceo classico

Domenica 8 febbraio dalle 15.00 alle 17.30 si è svolto presso l’Auditorium del Liceo musicale di Varese in via Garibaldi il tradizionale concorso musicale che l’Associazione “Amici del liceo Cairoli” organizza annualmente per gli studenti del Liceo Classico “Ernesto Cairoli”.

Da quest’anno il concorso è stato intitolato a Livio Ghiringhelli, mancato il 19 luglio 2024 a 93 anni, che è stato preside al Liceo Classico Cairoli dal 1 settembre 1986 al 31 agosto 1997. Una lunga presidenza di cui abbiamo oggi come preziosa eredità l’annuario, i Quaderni del Cairoli e proprio il concorso musicale da lui voluto per la grande passione che lo animava per la musica classica. Fino a due anni fa Livio Ghiringhelli è stato anche presidente della giuria che adesso è presieduta dal prof. Paolo Tron e composta dal prof. Fiorenzo Filippini e dalla prof.ssa Elena Napoleone.

La giuria, pur apprezzando la qualità e l’impegno di tutti i partecipanti, basandosi sui criteri della difficoltà dei pezzi eseguiti, della qualità del suono e i livelli interpretativi, ha deciso di assegnare, oltre ai tre posti del podio, ben tre menzioni:

1° classificato Francesca Valeri di 1^ E che ha interpretato col violino il Concerto n° 2 in Re minore 1° tempo (allegre omoderato) di Henryk Wieniawski

2° classificato Giovanni Alberti di 3^C che ha eseguito col violoncello il Concerto in Mi minore Op 85 di Edward William Elgar. Alberti è stato accompagnato al pianoforte da Saadat Ismailova

3° classificato Marco Ballerio di 1^ E che ha eseguito col violino la Romanza in fa minore Op. 11 di Antonin Dvořák

1^ menzione ad Agnese Molinari di 5^ C che col Violoncello ha interpretato il Concerto in La minore n° 1 primo movimento, allegro ma non troppo, accompagnata al pianoforte da Saadat Ismailova

2^ menzione a Serena Bolleri per l’esecuzione col violino del preludio e allegro nello stile di Pugnani di Fritz Kreisler. Accompagnatore al pianoforte: Marco Devoli

3^ menzione a Laura Pastore di 2^ E che , accompagnata da Stefano Trotta, ha eseguito col flauto traverso il Duetto n° 251 per flauto e violino di Alessandro Rolla.