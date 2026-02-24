Gli ultimi incontri di febbraio con i Medici con l’Africa CUAMM
Dalle istruzioni per i giovani medici specializzandi al racconto letterario dell'impegno in Angola: due serate per scoprire il valore della cura e della cooperazione internazionale
Un incontro per spiegare cosa significhi, oggi, scegliere di partire come operatore umanitario. Martedì 24 febbraio, alle ore 18:00, l’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese ospiterà l’appuntamento dal titolo “Ciao mamma, vado in Africa! JPO: istruzioni per l’uso”.
L’evento, organizzato dal gruppo varesino di Medici con l’Africa Cuamm, si terrà presso l’Aula formazione al quarto piano del Padiglione Leonardo. Al centro della serata ci sarà il progetto JPO (Junior Project Officer), un percorso dedicato ai giovani professionisti della salute che desiderano intraprendere un’esperienza di cooperazione internazionale.
Il programma prevede gli interventi di tre specialisti:
Dott. Antonio Vergori: illustrerà l’identità del Cuamm e le finalità del progetto JPO.
Dott.ssa Claudia Tavernelli: affronterà il tema della preparazione necessaria prima della partenza.
Dott. Pietro Guacci: porterà la propria testimonianza diretta sul “ritorno” e su come l’esperienza sul campo trasformi il profilo professionale e umano.
Informazioni
Per maggiori dettagli è possibile contattare il Gruppo Varese all’indirizzo gruppo.varese@cuamm.org o rivolgersi a Valeria Frigerio al numero 344.0629505.
Festival Filosofarti
Fabio Geda a Gallarate per presentare “La casa dell’attesa”: il legame tra scrittura e cooperazione
All’interno del festival Filosofarti, che quest’anno sviluppa il tema “Nodo / Reti”, si inserisce un appuntamento dedicato alla letteratura e alla testimonianza internazionale. Mercoledì 25 febbraio, alle ore 21:00, il Teatro delle Arti di via Don Minzoni ospiterà lo scrittore Fabio Geda.
L’autore presenterà il suo ultimo libro, “La casa dell’attesa” (Lariana Editore). La serata non sarà solo un momento letterario, ma un’occasione di riflessione sulla realtà dell’Angola, grazie alla collaborazione con i Medici con l’Africa Cuamm.
Insieme a Geda, interverrà infatti la dottoressa Francesca Rossi, ginecologa, che condividerà la sua esperienza come JPO a Chiulo. Il dialogo esplorerà i temi del viaggio, del servizio in contesti fragili e del significato di “trovare ciò che si sta cercando” in luoghi dove apparentemente sembra non esserci nulla.
L’evento gode del patrocinio di Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Provincia di Varese.
Contatti
Per informazioni è possibile scrivere a m.veronesi@cuamm.org o chiamare il numero 345.4173524.
