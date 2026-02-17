Il giovedì grasso di Olgiate Olona si colora con la sfilata notturna nel segno delle olimpiadi

Olgiate Olona ha vissuto la prima domenica di festa con una parata dedicata alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Il tema scelto ha dato forma a costumi e carri colorati che hanno richiamato l’atmosfera dei Giochi tra le strade del centro, coinvolgendo un pubblico di adulti e bambini. La manifestazione taglia quest’anno il traguardo degli oltre sessant’anni di vita, confermandosi come un appuntamento radicato nella comunità sin dagli anni ’60.

Il lavoro di decine di volontari, impegnati per settimane nell’allestimento dei carri, ha permesso la realizzazione di uno spettacolo che unisce creatività e collaborazione. Il Re Carnevale ha guidato il corteo nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, aprendo una settimana che affianca il divertimento ai valori sportivi. Come sottolineato dagli organizzatori, l’evento permette a ognuno di dare spazio alla fantasia: «Il Carnevale, da sempre, rappresenta un momento in cui ognuno può essere ciò che desidera e ciò che ha sempre voluto essere, dando spazio alla fantasia e alla libertà di interpretazione». Lo spirito dell’edizione corrente ha infatti accostato la maschera ai concetti di pace e confronto, celebrando il talento creativo «in un clima di autentica condivisione».

All’evento hanno partecipato numerosi visitatori provenienti dai paesi vicini, a conferma dell’attrattività della kermesse per tutta la Valle Olona. Fondamentale è stato il supporto della Comunità Pastorale di San Gregorio Magno, della Pro Loco, della Protezione Civile e della Polizia Locale, oltre all’energia portata dagli alunni delle scuole Carducci, Gerbone e Ferrini.

Il programma prosegue ora con i prossimi appuntamenti in calendario. I carri torneranno a muoversi la sera di giovedì 19 febbraio: il ritrovo per la sfilata notturna è fissato alle 20:30 in Piazza San Gregorio. Il ciclo dei festeggiamenti si chiuderà sabato 21 febbraio con la terza sfilata, che partirà alle 14 dal Gerbone per raggiungere il Buon Gesù, dove avverranno le premiazioni per i gruppi più numerosi e le maschere migliori.