Il Varese ospita il Ligorna: “Voglia di rivincita”

Due squadre in cerca di riscatto saranno di fronte al “Franco Ossola”. Domenica 15 febbraio (ore 15.00) il Varese ospiterà il Ligorna per una sfida di alta classifica che le due formazioni approcciano con motivazioni simili, anche se per differenti motivi. La squadra di mister Andrea Ciceri vuole vendicare la pesante sconfitta della gara di andata, il 4-0 subito a Genova. Di fronte invece la formazione ligure ha il desiderio di riscattarsi dopo il ko di settimana scorsa, il 2-0 subito in casa dall’Imperia che è costato il primo posto.

Infatti il Ligorna di Matteo Pastorino sta conducendo un campionato di altissimo valore ed è lì davanti che si gioca il primo posto con il Vado, che al momento anticipa i genovesi di un punto, 54 contro 53. Il Varese è invece molto indietro, a quota 39, che sta lottando per restare in zona playoff. Il pareggio di Biella è stato un risultato positivo, arrivato da una prestazione convincente, ma quello contro il Ligorna è una sfida di livello ancora più alto.

A presentare la partita è stato il direttore sportivo Alessio Battaglino, fresco di rinnovo (leggi qui): «La partita si presenta da sola e non credo ci sia molto da aggiungere: all’andata abbiamo subito una lezione pesante e ora siamo chiamati a dare continuità al nostro trend positivo cercando, sportivamente parlando, una rivincita. Affrontiamo la seconda della classe, una realtà che lavora insieme da anni per il salto nei professionisti e che rappresenta un modello tecnico da osservare con attenzione. Noi scenderemo in campo seguendo i nostri principi di gioco, contando ancora una volta sul supporto del nostro pubblico che non ci ha mai abbandonato, né nei momenti felici né in quelli complicati. Dopo la bellissima cornice vista a Biella, speriamo che la città risponda con lo stesso entusiasmo per vivere un’altra grande giornata di sport».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXIV GIORNATA

Asti – NovaRomentin; Celle Varazze – Cairese; Club Milano – Vado; Derthona – Chisola; Imperia – Valenzana; Saluzzo – Lavagnese; Sanremese – Biellese; Sestri Levante – Gozzano; Varese – Ligorna.

CLASSIFICA: Vado 54; Ligorna 53; Sestri Levante 45; Chisola 40; Varese 39; Biellese 37; Saluzzo 32; Imperia 30; Sanremese, Valenzana 29; Derthona 28; Celle Varazze, Cairese 25; Club Milano 23; Gozzano 22; Lavagnese 21; Asti 19; NovaRomantin (-1) 14.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.