Il Villaggio di Morosolo scende in campo: a Luvinate torna la raccolta del farmaco

Un gesto semplice, come l’acquisto di un farmaco da banco, che può fare la differenza per decine di minori e famiglie in difficoltà. Il Villaggio del Fanciullo di Morosolo rinnova il suo impegno contro la povertà sanitaria aderendo alla 26esima Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal Banco Farmaceutico.

L’appuntamento centrale per il territorio è fissato per sabato 14 febbraio (all’interno della settimana di raccolta che va dal 10 al 16 febbraio 2026) presso la Farmacia San Giovanni Bosco di Luvinate, partner storico della struttura di Morosolo.

Una risposta concreta a numeri allarmanti

I dati dell’ultimo rapporto AIFA parlano chiaro: in Italia oltre mezzo milione di persone – di cui 145.000 minori – vivono in condizioni di povertà sanitaria, nell’impossibilità di provvedere autonomamente all’acquisto di medicinali essenziali.

“Donare non è solo un atto di beneficenza – spiegano dal Villaggio – ma un contributo diretto al contrasto di un’emergenza nazionale”. Durante la giornata di sabato, grazie alla presenza dei volontari del Banco Farmaceutico, i cittadini potranno acquistare e donare farmaci da banco e prodotti per l’infanzia che verranno destinati direttamente ai nuclei accolti nella comunità.

Il Villaggio: tra storia e innovazione

Da oltre cinquant’anni il Villaggio del Fanciullo è un pilastro del welfare varesino, occupandosi di accoglienza e supporto alla genitorialità. Una realtà che non si ferma: nel 2025 ha inaugurato Casa Aliante, un progetto pilota all’avanguardia (realizzato con ATS Insubria, ASST Sette Laghi e Fondazione Cariplo) dedicato a nuclei familiari che affrontano il delicato percorso di recupero dalle dipendenze.

Come partecipare

Per chi volesse contribuire, i referenti del Banco Farmaceutico saranno presenti nella farmacia di Luvinate per tutta la giornata di sabato 14 febbraio, pronti a indicare le tipologie di farmaci di cui la comunità ha più urgente necessità.