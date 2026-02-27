In auto dal Belgio con 5 chili di eroina, coppia arrestata a Como Brogeda
A tradire i due viaggiatori alcune fascette che sporgevano dalla parte inferiore di un sedile. Nel doppiofondo la sorpresa. L'accusa è traffico internazionale di stupefacenti
Oltre cinque chilogrammi di eroina occultati in un doppiofondo ricavato sotto il sedile di un’auto. È il bilancio di un’operazione condotta nei giorni scorsi al valico di Brogeda, a Como, dove sono stati arrestati un uomo e una donna residenti in Belgio, accusati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
Il controllo è scattato nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Distaccamento di Ponte Chiasso – insieme ai militari della Guardia di Finanza del Gruppo Ponte Chiasso. I servizi sono stati rafforzati anche in vista dei Giochi olimpici invernali “Milano-Cortina”.
I due viaggiavano a bordo di un’auto proveniente dal Belgio. Durante le verifiche di rito ai fini doganali avrebbero mostrato un nervosismo ritenuto sospetto dagli operatori, che hanno così deciso di approfondire l’ispezione.
Determinante l’attenzione dei finanzieri specializzati nelle ricerche dei cosiddetti “doppi fondi”: alcune fascette in plastica che sporgevano dalla parte inferiore del sedile hanno insospettito i militari. Una volta rimosse, è stato scoperto un vano nascosto contenente cinque panetti sigillati di eroina, per un peso complessivo superiore ai 5 chili.
Per entrambi è scattato l’arresto in flagranza. I due sono stati trasferiti alla Casa circondariale di Como Bassone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
