Incidente a Cardano al Campo: finisce con l’auto contro un albero, ferito il conducente
Lo schianto questa mattina, giovedì 1 febbraio, poco prima delle 6 del mattino. L'uomo ricoverato in codice giallo
I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, giovedì 12 febbraio, in via Giovanni XXIII a Cardano al Campo per un incidente stradale.
Intorno alle 6 un’ automobile con a bordo un uomo di 44 anni è uscita di strada impattando contro un albero. Il personale intervenuto ha estratto dall’abitocolo il guidatore ferito affidandolo alle cure del personale sanitario intervenuto con un’ambulanza. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Gallarate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.