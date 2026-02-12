Incidente a Cardano al Campo: finisce con l’auto contro un albero, ferito il conducente

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, giovedì 12 febbraio, in via Giovanni XXIII a Cardano al Campo per un incidente stradale.

Intorno alle 6 un’ automobile con a bordo un uomo di 44 anni è uscita di strada impattando contro un albero. Il personale intervenuto ha estratto dall’abitocolo il guidatore ferito affidandolo alle cure del personale sanitario intervenuto con un’ambulanza. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Gallarate.