Varese News

Varese Laghi

Incidente sulla tangenziale di Varese all’imbocco delle gallerie: intervengono i soccorritori

Una persona è rimasta coinvolta nello schianto contro un ostacolo lungo uno dei tratti più trafficati della viabilità cittadina nelle ore di punta

Generico 23 Feb 2026

Incidente nella mattinata di venerdì 27 febbraio lungo la tangenziale di Varese. Un’auto è finita contro il guard rail poco prima dell’imbocco delle gallerie in direzione Belforte. Una persona è rimasta coinvolta.

L’allarme è scattato alle 9. Al momento non sono state diffuse le generalità della persona coinvolta che non sembra aver subito ripercussioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco del comando provinciale, oltre ai sanitari inviati dalla centrale operativa Soreu Laghi. È stata attivata un’ambulanza dell’Sos Malnate.

L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente trafficato, all’ingresso delle gallerie in direzione Belforte, con possibili ripercussioni sulla viabilità mattutina.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.