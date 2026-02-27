Incidente sulla tangenziale di Varese all’imbocco delle gallerie: intervengono i soccorritori
Una persona è rimasta coinvolta nello schianto contro un ostacolo lungo uno dei tratti più trafficati della viabilità cittadina nelle ore di punta
Incidente nella mattinata di venerdì 27 febbraio lungo la tangenziale di Varese. Un’auto è finita contro il guard rail poco prima dell’imbocco delle gallerie in direzione Belforte. Una persona è rimasta coinvolta.
L’allarme è scattato alle 9. Al momento non sono state diffuse le generalità della persona coinvolta che non sembra aver subito ripercussioni.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco del comando provinciale, oltre ai sanitari inviati dalla centrale operativa Soreu Laghi. È stata attivata un’ambulanza dell’Sos Malnate.
L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente trafficato, all’ingresso delle gallerie in direzione Belforte, con possibili ripercussioni sulla viabilità mattutina.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.