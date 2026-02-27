Incidente sulla tangenziale di Varese all’imbocco delle gallerie: intervengono i soccorritori

Incidente nella mattinata di venerdì 27 febbraio lungo la tangenziale di Varese. Un’auto è finita contro il guard rail poco prima dell’imbocco delle gallerie in direzione Belforte. Una persona è rimasta coinvolta.

L’allarme è scattato alle 9. Al momento non sono state diffuse le generalità della persona coinvolta che non sembra aver subito ripercussioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco del comando provinciale, oltre ai sanitari inviati dalla centrale operativa Soreu Laghi. È stata attivata un’ambulanza dell’Sos Malnate.

L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente trafficato, all’ingresso delle gallerie in direzione Belforte, con possibili ripercussioni sulla viabilità mattutina.