Infortunio in un cantiere nel Luganese, muratore 60enne ferito

Grave incidente sul lavoro a Grancia, nel Luganese: un muratore italiano di 60 anni ha riportato ferite serie in un cantiere.

È accaduto poco prima delle 11, in via alla Roggia: stando a una prima ricostruzione, il muratore (che è residente in Itali) stava posando un cassero per una gettata di calcestruzzo e, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, quest’ultimo è caduto su una parte del corpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo aver prestato le prime cure, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Ma sul cantiere è arrivata anche la Polizia Cantonale, per i necessari rilievi.

Nel 2023 (ultimo dato consolidato) in Canton Ticino si contavano 10.500 infortuni professionali riconosciuti, pari a un rischio di 65 casi ogni 1’000 equivalenti a tempo pieno. Nel mix occupazionale UVG del cantone, il comparto costruzioni pesa 10,0% degli occupati, quota superiore alla media svizzera (7,6%).