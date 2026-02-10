La baruffa in piazza a Viggiù e la “131“ senza sedile: condannato per resistenza a pubblico ufficiale

Ci sono testimoni smemorati della convocazione in tribunale – per questo redarguiti dal giudice – una berlina uscita da un museo di archeologia motoristica (per giunta senza il sedile lato passeggero) e un contesto da strapaese, nella vicenda discussa martedì in tribunale a Varese: fatti che sembrano usciti più dalle pagine di un racconto in stile “Bar Sport” alla Stefano Benni che da un verbale della polizia locale.

Si è infatti chiuso con una condanna parziale il processo sui fatti dell’11 giugno 2022, avvenuti intorno alle 20 davanti al monumento ai Caduti in piazza a Viggiù.

Secondo quanto ricostruito in aula, l’imputato – un uomo classe 1954 – aveva parcheggiato la propria auto, una Fiat 131 (prodotta fra il 1974 e il 1981, ndr), in zona vietata (Ztl, nella foto). Arrivano i vigili e qui accade qualcosa: una sorta di zuffa durante la quale l’uomo è accusato di aver opposto resistenza ai pubblici ufficiali, di averli aggrediti e di essersi opposto alla declinazione delle generalità, rifiutando di esibire i documenti personali.

Secondo uno dei testimoni ascoltati in udienza, l’uomo, dopo essere stato portato al comando della polizia locale, è stato accompagnato a casa da un conoscente, sanguinante al volto e alla spalla, con a suo carico una denuncia.

Tra i particolari emersi anche le condizioni del mezzo: la vecchia berlina, secondo quanto riferito, non aveva il sedile del passeggero ed è stata descritta come un veicolo «molto rumoroso» sia all’atto dell’accensione sia durante la marcia.

Il pubblico ministero Lucilla Gagliardi aveva chiesto una condanna complessiva – considerate le attenuanti generiche – a 7 mesi di reclusione. La difesa, invece, l’avvocato Pasquale Schiariti, ha contestato la ricostruzione accusatoria parlando di testimonianze discordanti e di «diverse errate percezioni», ottenendo l’assoluzione dell’imputato per due dei tre capi di imputazione (“Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” e “Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”).

La sentenza del giudice Alessandra Sagone ha stabilito una condanna a 4 mesi di reclusione per la sola resistenza a pubblico ufficiale.

Entrambi i testimoni escussi in aula – il conoscente che aveva trasportato l’imputato a casa nell’auto priva di sedile e l’amico poi andato a prenderlo – sono stati sottoposti ad accompagnamento coattivo in aula da parte delle forze dell’ordine per essersi dimenticati della convocazione, che costituisce un dovere civico.