La “Corsa Rosa” Uisp è già pronta a partire

Iscrizioni aperte per l'appuntamento del 15 marzo: confermato il doppio evento a Varese e Busto Arsizio. Rita Di Toro: "Non solo sport ma anche riflessione"

corsa rosa uisp varese 2025

Tre, due, uno… via. È già tempo di pensare alla Corsa Rosa. Manca ancora qualche settimana al 15 marzo, giorno dell’evento, ma l’euforia è palpabile tra centinaia di persone che hanno voglia di trascorrere una giornata insieme, condividendo non solo il passo, ma il tempo e un ideale. Donne di ogni età, uomini che camminano al loro fianco, bambini e persino i cani, molti dei quali partecipano rigorosamente con la loro maglietta rosa d’ordinanza.

La corsa rosa è ormai una tradizione consolidata in casa Uisp che, a Varese, vede i partecipanti darsi appuntamento alle 10 alle Bustecche per addentrarsi nei sentieri e nei boschi del circondario. Non è una semplice gara, ma un’esperienza sociale di circa 4 km dove si parla e si scopre il territorio. Il clima è quello di una grande festa comunitaria, animata da ginnastica, danze, spettacoli e una merenda che valorizza la zona e rafforza il senso di aggregazione.

L’iniziativa raddoppia con un evento gemello a Busto Arsizio, organizzato dal Csk, con partenza da Piazza dei Marinai (alle 10), unendo la provincia in un unico coro. Ma dietro i sorrisi e il movimento, batte un cuore civile profondo.

La corsa è infatti un modo per non distogliere lo sguardo dalle ferite aperte della nostra attualità. In Italia, i dati della cronaca continuano a scuotere le coscienze: nel 2025 si sono registrati 85 femminicidi, e anche l’inizio del 2026 è stato segnato da nuovi tragici episodi che confermano come la violenza di genere sia ancora una drammatica emergenza culturale. Il pensiero di Uisp va anche oltre i confini nazionali, abbracciando tutte le donne che vivono situazioni di oppressione sistemica. In contesti di guerra — dall’Ucraina a Gaza, dal Sudan al Medio Oriente — i corpi delle donne diventano spesso campi di battaglia e la violenza di genere viene usata come arma di sopraffazione. Correre “in rosa” oggi significa anche ricordare chi è privata della propria libertà o della propria sicurezza a causa dei conflitti e delle tendenze autoritarie che minacciano i diritti faticosamente conquistati.

Come sottolinea la Presidente di UISP Varese, Rita Di Toro: «La Corsa Rosa non è solo sport, ma riflessione. Vogliamo ribadire il nostro impegno quotidiano per i diritti delle donne. Simboli come la panchina rossa vicino alla nostra sede sono un monito costante: Uisp c’è ogni giorno per promuovere una cultura del rispetto e non dimenticare chi soffre, qui o nelle zone di guerra».

Per unirsi a questa ondata di solidarietà e partecipare alla Corsa Rosa di Varese, è necessario iscriversi entro giovedì 12 marzo (quota 10 euro con assicurazione e maglietta rosa inclusa) online CLICCANDO QUI o nella sede in Piazza De Salvo. Non sarà possibile iscriversi la mattina dell’evento. Per quanto riguarda Busto Arsizio: iscrizioni sul sito della Uisp Varese oppure al Csk di via Magenta 36. Prepariamoci a colorare i sentieri e a gridare, tutti insieme: viva le donne!

Pubblicato il 18 Febbraio 2026
