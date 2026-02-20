Le conferenze di Angelo Croci: cinque anni di profondità e bellezza
Dal 2020, ogni giovedì sera, chi lo desidera può collegarsi e partecipare a un viaggio culturale con il critico cinematografico che non si limita all’informazione, ma diventa formazione dello sguardo, della coscienza e dell’anima
C’è un appuntamento che, da cinque anni, accompagna con discrezione e fedeltà il giovedì sera di molti appassionati di cultura, educazione e ricerca interiore. È l’appuntamento con le video-conferenze di Angelo Croci, che, nel tempo della comunicazione veloce, ha saputo portare una proposta controcorrente: fermarsi, guardare in profondità, ascoltare ciò che l’arte, la letteratura, il cinema e la dimensione religiosa continuano a dire all’uomo di oggi.
Dal 2020, ogni giovedì sera, chi lo desidera può collegarsi e partecipare a un viaggio culturale che non si limita all’informazione, ma diventa formazione dello sguardo, della coscienza e dell’anima.
In questi cinque anni di incontri online, gli argomenti affrontati sono stati ampi e coraggiosi, toccando tematiche religiose, pedagogiche e artistiche. Ma ciò che colpisce non è solo la varietà degli autori trattati, bensì la profondità dello sguardo con cui vengono proposti.
Angelo Croci non “spiega” semplicemente autori e opere: li attraversa, li interroga, li mette in dialogo con le grandi domande dell’esistenza.
Così Dostoevskij diventa un compagno scomodo e necessario nel confronto con il male e la libertà; Rilke una guida silenziosa alla dimensione interiore; Kafka una lente impietosa sulla fragilità dell’uomo moderno. E ancora Rothko, van Eyck, Bresson, Pasolini, Hitchcock, Lubitsch e molti altri: artisti, scrittori e registi che, grazie a queste conferenze, non restano nomi da manuale, ma presenze vive, capaci di parlare ancora.
Tutte le video-conferenze sono oggi disponibili sul sito, sul canale YouTube e sui principali social, cercando “Angeli in-Fedeli”: un patrimonio culturale condiviso, accessibile, che merita di essere scoperto e custodito.
A gennaio 2026, per il sesto anno consecutivo, le video-conferenze sono riprese . Un traguardo importante, che è anche un nuovo inizio. Per ricevere il link e partecipare alle prossime serate è possibile scrivere a serate.angeli.infedeli@gmail.com
Questo articolo vuole essere, prima di tutto, un ringraziamento per la competenza, la passione, la profondità e la generosità con cui Angelo Croci ha accompagnato tanti ascoltatori in questi anni. Ma vuole essere anche un invito a chi ama scoprire i segreti che ogni grande autore nasconde, a chi sente che cultura ed educazione sono ancora luoghi decisivi per comprendere la vita, a chi non si accontenta di risposte facili: le serate di Angeli in-Fedeli sono un’occasione preziosa. Da non perdere
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.