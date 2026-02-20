Varese News

Le conferenze di Angelo Croci: cinque anni di profondità e bellezza

Dal 2020, ogni giovedì sera, chi lo desidera può collegarsi e partecipare a un viaggio culturale con il critico cinematografico che non si limita all’informazione, ma diventa formazione dello sguardo, della coscienza e dell’anima

Angelo Croci

C’è un appuntamento che, da cinque anni, accompagna con discrezione e fedeltà il giovedì sera di molti appassionati di cultura, educazione e ricerca interiore. È l’appuntamento con le video-conferenze di Angelo Croci, che, nel tempo della comunicazione veloce, ha saputo portare una proposta controcorrente: fermarsi, guardare in profondità, ascoltare ciò che l’arte, la letteratura, il cinema e la dimensione religiosa continuano a dire all’uomo di oggi.

Dal 2020, ogni giovedì sera, chi lo desidera può collegarsi e partecipare a un viaggio culturale che non si limita all’informazione, ma diventa formazione dello sguardo, della coscienza e dell’anima.

In questi cinque anni di incontri online, gli argomenti affrontati sono stati ampi e coraggiosi, toccando tematiche religiose, pedagogiche e artistiche. Ma ciò che colpisce non è solo la varietà degli autori trattati, bensì la profondità dello sguardo con cui vengono proposti.

Angelo Croci non “spiega” semplicemente autori e opere: li attraversa, li interroga, li mette in dialogo con le grandi domande dell’esistenza.

Così Dostoevskij diventa un compagno scomodo e necessario nel confronto con il male e la libertà; Rilke una guida silenziosa alla dimensione interiore; Kafka una lente impietosa sulla fragilità dell’uomo moderno. E ancora Rothko, van Eyck, Bresson, Pasolini, Hitchcock, Lubitsch e molti altri: artisti, scrittori e registi che, grazie a queste conferenze, non restano nomi da manuale, ma presenze vive, capaci di parlare ancora.

Tutte le video-conferenze sono oggi disponibili sul sito, sul canale YouTube e sui principali social, cercando “Angeli in-Fedeli”: un patrimonio culturale condiviso, accessibile, che merita di essere scoperto e custodito.

A gennaio 2026, per il sesto anno consecutivo, le video-conferenze sono riprese . Un traguardo importante, che è anche un nuovo inizio. Per ricevere il link e partecipare alle prossime serate è possibile scrivere a serate.angeli.infedeli@gmail.com

Questo articolo vuole essere, prima di tutto, un ringraziamento per la competenza, la passione, la profondità e la generosità con cui Angelo Croci ha accompagnato tanti ascoltatori in questi anni. Ma vuole essere anche un invito a chi ama scoprire i segreti che ogni grande autore nasconde, a chi sente che cultura ed educazione sono ancora luoghi decisivi per comprendere la vita, a chi non si accontenta di risposte facili: le serate di Angeli in-Fedeli sono un’occasione preziosa. Da non perdere

 

Pubblicato il 20 Febbraio 2026
