“Legati al territorio, ma guardando al mondo e al futuro”. Comincia l’anno accademico dell’Università dell’insubria

«Conoscenza, ricerca e innovazione creano valore e sono strumenti di progresso. Sostenerli è un dovere pubblico». Sul palco del Teatro sociale di Como l’Università degli Studi dell’Insubria ha inaugurato il nuovo anno accademico di fronte alla platea delle autorità e dei docenti. Un momento ufficiale per sottolineare i traguardi raggiunti negli ultimi mesi, ma anche fare il punto sulle novità e i prossimi progetti.

Affiancata dai vertici dei principali atenei italiani da un lato e dai direttori dei dipartimenti dall’altro, la rettrice dell’Insubria Maria Pierro ha ribadito il ruolo dell’Università come spazio di cultura e di pace, ma soprattutto un luogo indipendente di condivisione del sapere. «L’indipendenza dell’università deve essere tutelata. Bisogna opporsi a ogni ingerenza che miri ad assoggettarla e a minarne la competitività».

Dallo studentato di Biumo ai corsi in Camera di Commercio

La retrrice ha confermato che prossimamente alcuni corsi in ambito giuridico e umanistico troveranno casa negli spazi del Palazzo delle Corporazioni in piazza Monte Grappa, messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Varese.

L’Università dell’Insubria ha stanziato 50 milioni di euro per rinnovare gli spazi dell’ateneo e crearne di nuovi. Tra le nuove strutture, il direttore generale dell’Insubria Antonio Romeo ha ricordato lo studentato di Biumo, dove i lavori sono già in corso. «Servizi, spazi e alloggi sono importanti tanto quanto la qualità didattica».

Hub quantico e IA

Con sedi sparse tra Busto Arsizio, Como e Varese, l’Insubria è orgogliosa del proprio legame col territorio, ma ha lo sguardo rivolto al futuro e al mondo.

Tra i progetti più ambiziosi c’è il nuovo centro studi intitolato ad Alessandro Volta e dedicato allo studio del calcolo quantistico da un punto di vista multidisciplinare. «Il calcolo quantistico – spiega la rettrice Pierro – è una vera rivoluzione tecnologica capace di trasformare ogni aspetto della nostra vita».

Un occhio di riguardo anche all’intelligenza artificale, su cui l’ateneo si è già mosso con la creazione del primi avatar digitali e interattivi dei propri docenti, ai quali gli studenti possono rivolgersi per chiarimenti e informazioni.

Università, tra occasioni e ostacoli

Asia Martina Di Lorenzo, presidentessa del Consiglio generale degli Studenti, ha invitato i suoi colleghi a vivere appieno il proprio percorso universitario, sempre pronti a cogliere le opportunità e a non avere paura di prendersi impegni.

Il discorso di Asia Martina Di Lorenzo

Di Lorenzo ha però sottolineato anche le tante sfide che gli studenti devono affrontare nelle Università di tutta Italia (soprattutto i fuorisede) tra affitti costosi, collegamenti difficili, e trasporti dai prezzi vertigginosi per tornare a casa. «L’università – ha ricordato Di Lorenzo – deve rimanere uno spazio in cui nessuno studente si senta fuori posto».

Il ruolo delle istituzioni

Alla cerimonia hanno partecipato anche gli esponenti delle istituzioni nazionali, regionali e locali, per rimarcare il ruolo della politica in relazione agli atenei.

«La spesa pubblica per l’università – sottolinea il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – è un investimento. E si investe quando si crede nel futuro. Soltanto se il nostro territorio riesce a fare squadra può crescere».

Coesione territoriale auspicata anche dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «La Lombardia e le provincie di Varese e Como – afferma – sono territori in grado di resistere a tutto e capaci di guardare al futuro. Non esiste innovazione che non nasca da una solida rete territoriale».

Soddisfazione da parte del sindaco di Varese Davide Galimberti per i nuovi corsi in arrivo. «Iniziative – commenta il primo cittadino – che portano nuove occasioni di formazione in questo territorio che da Lugano arriva a Busto Arsizio. Resta la necessità di ulteriori interventi abitarivi per gli studenti fuori sede».

Alleanza tra politica e università che ha sottolineato anche il presidente della provincia di Varese Marco Magrini. «Provincia – ricorda il presidente – può essere un filo conduttore tra l’Insubria e il territorio, aiutando a risolvere eventuali difficoltà».