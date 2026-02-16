“Legati al territorio, ma guardando al mondo e al futuro”. Comincia l’anno accademico dell’Università dell’insubria
Al Teatro sociale di Como l'Ateneo fa il punto su quanto fatto e sui prossimi obiettivi, tra hub quantistico, intelligenza artificiale e nuovi spazi
«Conoscenza, ricerca e innovazione creano valore e sono strumenti di progresso. Sostenerli è un dovere pubblico». Sul palco del Teatro sociale di Como l’Università degli Studi dell’Insubria ha inaugurato il nuovo anno accademico di fronte alla platea delle autorità e dei docenti. Un momento ufficiale per sottolineare i traguardi raggiunti negli ultimi mesi, ma anche fare il punto sulle novità e i prossimi progetti.
Affiancata dai vertici dei principali atenei italiani da un lato e dai direttori dei dipartimenti dall’altro, la rettrice dell’Insubria Maria Pierro ha ribadito il ruolo dell’Università come spazio di cultura e di pace, ma soprattutto un luogo indipendente di condivisione del sapere. «L’indipendenza dell’università deve essere tutelata. Bisogna opporsi a ogni ingerenza che miri ad assoggettarla e a minarne la competitività».
Dallo studentato di Biumo ai corsi in Camera di Commercio
La retrrice ha confermato che prossimamente alcuni corsi in ambito giuridico e umanistico troveranno casa negli spazi del Palazzo delle Corporazioni in piazza Monte Grappa, messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Varese.
L’Università dell’Insubria ha stanziato 50 milioni di euro per rinnovare gli spazi dell’ateneo e crearne di nuovi. Tra le nuove strutture, il direttore generale dell’Insubria Antonio Romeo ha ricordato lo studentato di Biumo, dove i lavori sono già in corso. «Servizi, spazi e alloggi sono importanti tanto quanto la qualità didattica».
Hub quantico e IA
Con sedi sparse tra Busto Arsizio, Como e Varese, l’Insubria è orgogliosa del proprio legame col territorio, ma ha lo sguardo rivolto al futuro e al mondo.
Tra i progetti più ambiziosi c’è il nuovo centro studi intitolato ad Alessandro Volta e dedicato allo studio del calcolo quantistico da un punto di vista multidisciplinare. «Il calcolo quantistico – spiega la rettrice Pierro – è una vera rivoluzione tecnologica capace di trasformare ogni aspetto della nostra vita».
Un occhio di riguardo anche all’intelligenza artificale, su cui l’ateneo si è già mosso con la creazione del primi avatar digitali e interattivi dei propri docenti, ai quali gli studenti possono rivolgersi per chiarimenti e informazioni.
Università, tra occasioni e ostacoli
Asia Martina Di Lorenzo, presidentessa del Consiglio generale degli Studenti, ha invitato i suoi colleghi a vivere appieno il proprio percorso universitario, sempre pronti a cogliere le opportunità e a non avere paura di prendersi impegni.
Di Lorenzo ha però sottolineato anche le tante sfide che gli studenti devono affrontare nelle Università di tutta Italia (soprattutto i fuorisede) tra affitti costosi, collegamenti difficili, e trasporti dai prezzi vertigginosi per tornare a casa. «L’università – ha ricordato Di Lorenzo – deve rimanere uno spazio in cui nessuno studente si senta fuori posto».
Il ruolo delle istituzioni
Alla cerimonia hanno partecipato anche gli esponenti delle istituzioni nazionali, regionali e locali, per rimarcare il ruolo della politica in relazione agli atenei.
«La spesa pubblica per l’università – sottolinea il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – è un investimento. E si investe quando si crede nel futuro. Soltanto se il nostro territorio riesce a fare squadra può crescere».
Coesione territoriale auspicata anche dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «La Lombardia e le provincie di Varese e Como – afferma – sono territori in grado di resistere a tutto e capaci di guardare al futuro. Non esiste innovazione che non nasca da una solida rete territoriale».
Soddisfazione da parte del sindaco di Varese Davide Galimberti per i nuovi corsi in arrivo. «Iniziative – commenta il primo cittadino – che portano nuove occasioni di formazione in questo territorio che da Lugano arriva a Busto Arsizio. Resta la necessità di ulteriori interventi abitarivi per gli studenti fuori sede».
Alleanza tra politica e università che ha sottolineato anche il presidente della provincia di Varese Marco Magrini. «Provincia – ricorda il presidente – può essere un filo conduttore tra l’Insubria e il territorio, aiutando a risolvere eventuali difficoltà».
