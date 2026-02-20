L’eredità di Nicholas: un fondo per sostenere i malati oncologici e le loro famiglie

Ci sono vite che, nonostante la brevità, riescono a lasciare solchi profondissimi. È il caso di Nicholas Pera, varesino di nascita che aveva trovato in Valle d’Aosta la sua terra d’elezione, scomparso nell’ottobre 2025 a soli 38 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un tumore al cervello. Oggi, la sua memoria torna a “vivere” attraverso un gesto concreto: la nascita del Fondo Nicholas Pera.

Una battaglia vissuta con ironia e coraggio

La storia di Nicholas è quella di un uomo che non ha mai smesso di progettare il futuro, nemmeno nei momenti più bui. Dalla diagnosi nel 2022 ai difficili interventi, Nicholas ha attraversato il calvario della malattia mantenendo intatta la sua straordinaria forza d’animo.

Proprio in terapia intensiva aveva chiesto a Roberta di sposarlo, un sogno coronato con una cerimonia intima nel maggio 2023. Tra un ciclo di chemioterapia e l’altro, i due hanno continuato a viaggiare e a sperare, fino alla gioia più grande: la nascita della piccola Matilde, avvenuta nel giugno 2025. Nicholas è riuscito a stringerla tra le braccia, lottando fino all’ultimo respiro senza mai perdere quel sarcasmo e quell’allegria che lo hanno sempre contraddistinto.



Il Fondo: un aiuto concreto per chi soffre

Il Fondo, promosso dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, nasce per volontà della moglie Roberta con un obiettivo preciso: migliorare la qualità della vita dei malati oncologici e dei loro nuclei familiari. Non solo assistenza sanitaria, ma una vera cultura della vicinanza per chi si trova improvvisamente a navigare nel mare in tempesta della malattia.

“Questo fondo nasce per dare forza a chi si trova nella sua situazione oggi”, spiega Roberta. “Lo scopo è dare a Nicholas una nuova vita, attraverso quella di coloro che potranno beneficiare della generosità di chiunque voglia donare”. Un concetto ribadito da Patrik Vesan, segretario generale della Fondazione, che sottolinea come questi strumenti permettano di trasformare la perdita in “memoria attiva”. (da Aostasera.it)

Come contribuire

La solidarietà ha già iniziato a muoversi tra Varese e Aosta. Chiunque desideri sostenere l’iniziativa può farlo tramite bonifico bancario intestato alla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, specificando la causale “Donazione sul Fondo Nicholas Pera”.

I fondi raccolti saranno destinati a interventi di assistenza sociale e sanitaria, affinché il sorriso e la saggezza di Nicholas possano continuare a sostenere chi ha più bisogno, trasformando un’esperienza di dolore in una risorsa preziosa per l’intera comunità.

Per donare dal link del fondo è possibile cliccare su “dona ora” per accedere a paypal o pagamento con carta di credito.

https://www.fondazionevda.it/fondo-in-memoria-di-nicholas-pera/